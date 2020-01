Levandi: puhas vabakava näitas eelkõige Eva-Lottale endale, milleks ta on võimeline

"Siin käisid emotsioonid tõesti äärest ääreni ja väga kiirelt nagu välk taevast," rääkis Levandi intervjuus ERR-ile. "Vähe sellest, et ta vigastas enne lühikava jalga ja see oli teibitud ning tegi talle haiget eriti ühel hüppel, siis vabakava eel tehtud soojenduse ajal kukkus ta väga ebaõnnestunud sissesõidus. Seal lõi ta veel põlved ära ja pisarad tulid silma. Kõik oli vaja kiiresti teha, et ta korda saada ja võib-olla õiged sõnad, suunamised said tehtud ja nii see vabakava õnnestuski. Tema on super tubli. Kes teab, võib-olla see sama kukkumine võttiski pinged maha ja ta sai sooritada maksimaalse vabakava."

Kiibus tegi suurepärase puhta kava, mille eest teenis 121,54 punkti. Tema senine isiklik rekord oli septembris kogutud 115,96 punkti. Vabakavas ei muudetud enne võistlust seejuures mitte midagi.

"See oli põhimõtteline otsus, et läheb nii nagu läheb. Ainuke asi oli see, et lugesin talle sõnad peale, et mine targalt peale, ära rapsi. Keskendu igal hüppel ja kontrolli taastumist ja siis uuesti keskendumist. Ta pidi läbi terve kava sellega tegelema ja ju see õnnestus tal siis, mille üle on mul väga hea meel," jätkas Levandi, kelle sõnul suudab Kiibus alati võistlusel endast maksimumi anda.

"Tal ongi see maine, et ta ei ole treeningute tšempion. Tema pigem võtab end võistlusteks kokku ja näitab ligi maksimumi või maksimumi, mida ta sel päeval suudab," kirjeldas Levandi. "Ta on minu jaoks sportlane, kes suudab võistluseks alati keskenduda. Lisaks näitab see, et kui ta suutis ükskord puhta kava sõita, siis see näitas talle endale, milleks ta võimeline on. Ma võin sportlasele rääkida, et ta on nii hea, aga raske on uskuda, kui ta pole kordagi saanud õiget hinnet. Ta tegi maksimaalse soorituse ja sai, mida ta on väärt. See annab talle kindlasti juurde enesekindlust."

Peale oma vabakava püsis Kiibus pikalt liidrikohal. Kas see tekitas närvikõdi ka? "Me olime nii õnnelikud selle üle, mida ta suutis ise teha ja kohtadele ei mõelnud isegi. Siis kui hakkasid sarnased numbrid tulema, siis oli natuke kahju kaotada nii vähe viiendale kohale. Aga see ei anna meile nüüd võimalust lõdvestuda, vaid tahaks selle ikkagi ära teha. Eesti iluuisutamise tase aina tõuseb."

Kahe kava kokkuvõttes 181,24 punkti teeninud eestlanna nihutas isiklikku tippmarki lausa 15,14 punktiga, viiendast kohast jäi teda lahutama aga kõigest 0,55 punkti. Sellega kordas ta iseseisva Eesti parimat tulemust suurvõistlustel - 2014. aastal saavutas Jelena Glebova Euroopa meistrivõistlustel samuti seitsmenda koha.

Koht esikümnes tähendab, et järgmisel aastal saavad EM-il naiste üksiksõidus võistelda kaks eestlannat, ühtlasi tagas Kiibus MM-pääsme. Kiibuse vabakava oli nii tugev, et selles arvestuses oli ta viies.