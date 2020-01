Glebova Kiibusest: usun, et Eva-Lotta suudab ühel päeval neljase hüppe teha

"Tema sõit oli suurepärane," kommenteeris Glebova ERR-ile Kiibuse sooritust. "Natuke pani muretsema, kuidas ta seal soojendusel lutsus kukkuks ja tema silmades oli näha natuke pisaraid. Aga kui ta juba starti läks ja esimesed hüpped tulid välja, siis oli näha, et ta on väga sihikindel. Tema kava oli ideaalne, ühtki viga ei olnud. Ta sõitis kuidagi nii oma tsoonis, et ei olnudki kahtlust, et ta läheb lõpuni nii välja."

Gleboga usub, et jala väänamine ja kukkumine võis olla Kiibuse edu valem. "Tegelikult vahel sportlast aitabki see, kui enne võistlust midagi juhtub. Kui kõik on liiga ideaalne, siis sportlane lõdvestub liigselt ja tekivad rumalad vead. Võib-olla see oligi tema edu valem selleks võistluseks," ütles Glebova. "Ta on teinud väga suure arengu ja on näha tema pikaajalist tööd, mida ta on teinud. Mul on väga hea meel, et just tiitlivõistlusel õnnestus tal näidata oma maksimumi ja et noorem põlvkond areneb nii kiiresti. Meil on ka teised väga kõvad tüdrukud Eestis olemas ning ma näen väga head potentsiaali Eesti iluuisutamises."

Koht esikümnes tähendab, et järgmisel aastal saavad EM-il naiste üksiksõidus võistelda kaks eestlannat. "Ma usun, et teised tüdrukud, kes on praegu Eestis, lähevad homme trenni hoopis teise tujuga, et järgmisel aastal esindada Eestit ka Euroopa meistrivõistlustel," lisas Glebova.

Esmakordselt näitasid naised (Anna Štšerbakova ja Aleksandra Trussova) EM-il neljaseid hüppeid. "Kahju, et keegi ei suutnud ilma veata sõita, aga selge see, et nii raskete kavadega on seda raske teha," jätkas Glebova. "Tase on hoopis teine. See ei ole Euroopa tase, see on maailma tase. Ma usun, et kõikide teiste riikide tüdrukud peaksid pingutama selle nimel, et ka neljast õppida. Ma usun, et Eva-Lotta suudab ühel päeval neljase teha, sest tema hüpped on väga kõrged ja ta pöörleb väga kiiresti õhus ja miks mitte, kui ta on seda ise tunnistanud, et ta on selleks valmis."