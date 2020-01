Minaškin meistrivõistlustest loobumisest: otsustasime, et ei lähe riskima

Eesti meistrivõistlused jättis Minaškin seekord väiksemat sorti vigastuse tõttu vahele. Järgmisel nädalal osaleb ta Tel Avivi võistlusel, kus antakse ka olümpiapunkte. Minaškini Tokyosse mittepääsemine oleks pigem üllatus.

"Eelmisel aastal ma maadlesin pluss sajas, kus ma võitsin. Seekord meil oli klubide karikas, kus ma võistlesin ka pluss kategoorias, aga ma sain seal väikese trauma. See segas mul natuke minu kaalukategoorias maailma areenil võistelda ja seepärast otsustasime treeneriga, et seekord ei lähe pluss kategoorias võistlema. Selleks, et maadelda kuni 100 kg kategoorias, siis ma pean veel natuke alla võtma," kirjeldas Minaškin põhjuseid, miks ta Eesti meistrivõistlustel ei osalenud. "Järgmisel nädalal on meil Tel Avivis GP, mis annab olümpiapunkte, seega otsustasime nii, et valmistume selleks."

"Õlg mul natuke segab veel ja väike venitus ka, mille Austria laagris sain. Kahjuks seal ma edasi maadelda toona ei saanud. See trauma ei ole õnneks väga tõsine ja järgmisel nädalal olen juba parem," jätkas Minaškin. "Ise usun, et pääsen olümpiale, aga tahaks kindel olla. Selleks on vaja paar tulemust juurde. Ma mõtlen, et mai lõpuni ma maadlen viis-kuus võistlust veel. Vaja oleks veel kaks head tulemust. Viies-seitsmes koht oleksid piisavad, et ma saaksin olümpiale."

"Kokku on jäänud enne kvalifikatsiooni lõppu veel kümme võistlust. Ma ei ole praegu reitingus nii ees, et saaksin rahulikult valmistuda ainult olümpiaks. Minu pääs olümpiale sõltub ka teistest judomaadlejatest, aga võimalused on paremad, kui eelmisel olümpial," kinnitas Minaškin. "Kõige tähtsamad on olümpiamängud, aga enne seda on väga tähtis ka EM. Ikkagi tiitlivõistlus ja tahaks seal ka hästi esineda."

Tokyo mängude judoturniir saab kindlasti olema eriline, sest spordiala jõuab oma kodumaale, kus see on endiselt väga populaarne.

Vaata ka ETV spordisaate klippi: