Eesti meistriks kroonitud Kuusik olümpiale pääsemisest: ei midagi ületamatut

Mattias Kuusik tuli pärast augusti lõpus MM-il saadud küünarliigese vigastust esimest korda võistlusmatile. Kehakaalus kuni 90 kilogrammi jäi Kuusik oodatult alistamatuks, ehkki finaalkohtumine Pärt Laasi vastu oli tasavägine. Võidu pälvis Kuusik lisaajal sooritatud heitega.

"Ma ootasin väga rasket finaali. Pärt tuli eelmisel aastal 73-s Eesti meistriks. Ta on väga edukalt võistelnud juunioride klassis ka Euroopas. Vahepeal mõned aastad jäid tal vahele, aga ma arvestasin temaga," rääkis Kuusik intervjuus ERR-ile. "Ma teadsin, et minu vastupidavus on paremal tasemel ja finaaliheide lisaajal - kõik see tänu läheb minu tehnikatreenerile Egert Eharile, kuna me eelmisel nädalal just koos vaatasime, et eestikad on tulemas ja kuidas konkurentide vastu võidelda. Me töötasime ekstra minu nõrgema poole heitega. Ma olen tõsiselt rõõmus, et täna tuli just sinnapoole see heide välja."

Viga saanud küünarliigese ravimisel valis Kuusik olümpialootuse säilitamiseks teadlikult riskantsema variandi. Nii otsiti abi plasmasüstidest ja operatsiooni ei tehtud.

"Käsi treening- ja võistlusolukorras ei sega. Aga õhtuti vahepeal annab rohkem tunda. Ma ise olen valinud selle tee ja me ise teame, millega me riskime," jätkas Kuusik, kelle sõnul ei olnud Eesti meistrivõistlused tema esialgses kavas. "Treener Andres ütles, et võiks proovida, see ei olnud algul plaanis. Mul läheb veel natuke aega, et ma oleksin maailmaga samas taktis. Kahe nädala pärast läheme Pariisi laagrisse, veebruari teises pooles ootab Düsseldorfis laager ja märtsi alguses on plaanis MK-sarja tagasi minna. Märtsis ja aprillis on kuue nädala jooksul kolm starti. Vormikõver on suunatud sinna."

Unistuse täitmiseks ja Tokyosse pääsemiseks tuleb Kuusikul märtsis edukalt maadelda GP-etappidel. Judos selgitatakse olümpiakohad vastava edetabeli alusel ning kvalifikatsiooniperiood lõpeb mais.

"Ma vaatasin, et kui topeltriigid lähevad ära ja Grigori Minaškin läheb otse rohelisega sisse, siis Euroopa kvoodiga on olümpiareitingu 32.-33. koht see, millega olümpiale pääseks. Kui me vaatame tabelit, mis oli enne mu vigastust, siis ma olin peale MM-i vahetult 37. kohal seal reitingus ehk ma olin väga lähedal," rääkis Kuusik. "Ma pean vähemalt kaks korda, soovitavalt Grand Slam'il maadlema seitsme hulka. See võib olla piisav, aga ei pruugi. Ei midagi ületamatut, aga natuke peab maadlema tugevamini kui enne vigastust."

Meie judomaadlejatest selgelt parim seis on praegu Grigori Minaškinil. Tema Tokyosse mittepääsemine oleks pigem üllatus. Eesti meistrivõistlused jättis Minaškin seekord väiksemat sorti vigastuse tõttu vahele. Järgmisel nädalal osaleb ta Tel Avivi võistlusel, kus antakse ka olümpiapunkte.

Olümpiakandidaadid on ka Klen Kristofer Kaljulaid ja Kristjan Tõniste. Nemad Eesti meistrivõistlustel matile ei tulnud. Seda, et Eesti oleks Tokyos esindatud rohkem kui ühe mehega, judoringkonnas siiski väga tõenäoliseks ei peeta.

Tokyo mängude judoturniir saab kindlasti olema eriline, sest spordiala jõuab oma kodumaale, kus see on endiselt väga populaarne.

