Norra kahevõistlejad olid hooaja esimesel teatesõidul võidukad

Hüppemäel jäi Norra I duo teisele kohale, kui Graabak sai kirja 102 ja Riiber 102,5 meetri pikkuse õhulennu. Nende eest pälviti kokku 282,8 punkti, mis lähetas meeskonna suusarajale Jaapani I meeskonnast kaks sekundit hiljem. Ryota Yamamoto ja Akito Watabe hüppasid vastavalt 103,5 ja 103 meetrit, mille eest said nad 283, 9 punkti. Hüppemäel said kolmanda tulemuse kirja Norra II meeskonda kuulunud Jens Luraas Oftebro ja Espen Björnstad, kes said 102 ja 99 meetri pikkuste õhulendude eest 271,8 punkti.

Esimesena jõudis sprinditeate finišisse Norra I duo, kelle ajaks mõõdeti 33 minutit ja 19 sekundit. Teiseks suusatas end viiendalt kohalt startinud Saksamaa I duo koosseisus Fabian Riessle – Vinzenz Geiger (+43,8) ja kolmanda koha sai kuuendal kohalt alustanud Austria II duo Lukas Greiderer – Martin Fritz (+44,3). Neljanda koha sai Austria I meeskond (Lukas Klapfer – Franz-Josef Rehrl; +45,9) ja viienda Norra II meeskond (+1.15,4). Jaapani I meeskond langes suusarajal 9. kohale, kaotades võitjale lõpuks 2.00,6-ga.