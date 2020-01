Ilves: vaja on veel endale natuke aega anda, potentsiaal on olemas

Ilves hüppas 94,5 meetrit ja teenis selle eest 119,3 punkti. 10 km murdmaasõidule startis Ilves 1.49 liidrist, finišisse jõudis ta 32. kohal, kaotades 2.40,3. Viimane punktikoht jäi enam kui 20 sekundi kaugusele.

"Nägin, et potentsiaal kaugemale hüpata on olemas. Suhteliselt kesise tehnikaga seal 20. koha juures olla ei olegi kõige hullem. Ma ei saa rahul olla oma praeguste hüpetega, aga potentsiaal on päris okei. Vaja on veel natuke endale aega anda," rääkis Ilves intervjuus ERR-ile. "Suusa poolelt samamoodi - selgelt oli rajal tunda, et keha ei ole veel harjunud võistluspingutusega. Keha oli natuke šokis, aga ma arvan, et eriti minu puhul on need võistlused praegu ülitähtsad. Viis-kuus võistlust alla saada, siis ehk hakkab keha juba toimima. Varu on kõva."

"Nüüd sai esimene võistlus tehtud ja see ongi kõige tähtsam, et sain umbes teada, mis seis on," jätkas Ilves. "Algusest peale ei olnud suusarajal kõige lihtsam sõita - kolm ringi sai ise ees tööd tehtud ja siis pärast kiiremate meestega koos sõidetud. Viimasel ringil keha ei lubanud enam kiiremini liigutama hakata. Veel on vaja pingutusi alla, et keha toimima hakkaks."

"Tase on meeletult ühtlane. Vahed ei ole meeletult suured, kuigi täna Jarl (Magnus Riiber) hüppas muidugi jälle natuke teistelt eest, aga kohad 10-20 on meeletult tihedad. Kõik mehed on hästi ühtlaseks läinud ja tuleb ise olla väga heas vormis, et sinna ettepoole trügida," ütles Ilves, keda homme ootab Val di Fiemmes ees teine võistluspäev. "Tavaliselt on olnud järgmisel päeval kergem - hingamine ja kõik selline on lahtisem. Selles mõttes hapnikku peaks rohkem peale tulema, sest hea pingutus on tehtud. Eks ole näha, mis jalad homme teevad, aga ma tahaks uskuda, et homme on parem minek."