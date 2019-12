Team Estonia andis Tokyo olümpiaks valmistuvatele tippudele lisaraha

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul annab Team Estonia hea võimaluse panustada meie sportlastesse. "Sportlased kõnnivad rajal, mille järgmiseks oluliseks vahepeatuseks on Tokyo olümpiamängud ning meie ülesanne on neid sellel teekonnal igakülgselt toetada. EOK tagab rahalise toe ja tugiteenused ning loodame, et kogu Eesti rahvas elab neile tulihingeliselt kaasa ning sütitab neid veelgi oma energiaga," rääkis Sõõrumaa.

EOK spordidirektor Martti Raju sõnul on toetus vajaduspõhine. "Team Estonia põhimõte on sportlastele individuaalselt läheneda ning seda suurem on omakorda ka vajaduspõhine rahastamine. Sportlased tegid EOK tippspordikomisjonile oma ettevalmistusplaanidest ülevaated ning põhjendasid, kuidas lisatoetus neid olümpiaks valmistumisel täiendavalt aitaks. Panustame nende sportlaste viimase poolaasta ettevalmistusse, kelles näeme potentsiaali saavutada Tokyo olümpiamängudel kõrge koht," sõnas ta.

Team Estonia täiendava vajaduspõhise toetuse Tokyo suveolümpiamängudeks valmistumisel saavad kergejõustiklased Johannes Erm, Magnus Kirt, Rasmus Mägi, Janek Õiglane ja Maicel Uibo, maadlejad Epp Mäe ja Heiki Nabi, jalgratturid Rein Taaramäe ja Tanel Kangert, tennisist Anett Kontaveit ning epeenaiskond.

Sportlased plaanivad lisatoetust kasutada näiteks täiendavates treeninglaagrites osalemiseks, võistlusvarustuse ostuks, ettevalmistusperioodil elu-, treening- ja võistluspaikade vahel reisimiseks jne.

Täiendav vajanduspõhine toetus lisandub olümpiaettevalmistustoetustele, mida sportlased saavad vastavalt seni saavutatud tulemustele. A-taseme sportlaste palgafond on 2500 eurot ja ettevalmistustoetus 2200 eurot. B-taseme sportlase igakuine palgafond moodustab 1600 eurot ja ettevalmistustoetus 1400 eurot, C-taseme ettevalmistustoetus on 1000 eurot. Toetust saavad ka olümpiaettevalmistusprogrammi kuuluvate sportlaste treenerid.

Eesti tippspordi rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise nimel rajatud Team Estonia kaudu täiendab EOK tipp- ja noorsportlaste ja treenerite toetussüsteemi. Samuti tagatakse kõrgtasemel tingimuste ja tugiteenuste kättesaadavus, et võita medaleid olümpiamängudelt ja rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt.