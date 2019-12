Eesti korvpallikoondise uus peatreener loodab meeskonnas näha ka Kangurit

Olete juba kaks kuud olnud ametlikult Eesti korvpallikoondise peatreener. Kuidas see aeg möödunud on ja kui palju olete meie mängijatega jõudnud tuttavaks saada?

Esmalt käisin Itaalias [Siim-Sander] Vene mängu ja [Henri] Drelli treeningut vaatamas ning seejärel siirdusin Ravenasse Kaspar Treieri ja Mikk Jurkatamme oludega tutvuma. Pärast jõule sõidan juba Hispaaniasse [Kristian] Kullamäe ja [Rauno] Nurgeri juurde. Samuti on plaanis külastada Kerr Kriisat Leedus. BC Kalev/Cramo mängu CSKA vastu vaatan juba homme. (Intervjuu Toijaga tehti 21. detsembril – toim.) Uuesti tulen Eestisse 2020. aasta alguses, kui Tallinnas peetakse Balti mere maade karikaturniir.

Rääkige pisut reisist Itaaliasse – mida seal nägite ja millise mulje meie meeste esitused jätsid?

Nägin Varese võidumängu Veneetsia üle, kus Vene tegi väga hea etteaste. Tõeliselt nauditav oli temaga kohtuda. Ma arvan, et ta on väga heas kohas ja saab palju mänguminuteid.

Pesaros käisin enne peatreeneri vahetust ja tean, et Drelli situatsioon pole pärast seda olnud ideaalne. Loodame, et kõik siiski laabub. Ta näitas trennis head minekut ja kindlasti paneb ka uus peatreener seda tähele.

Seejärel nägin Ravenna mängu Roseto vastu ja mõlemad, nii Treier kui Jurkatamm, mängisid hästi. Kokkuvõttes jäin nähtuga väga rahule.

Esimese EM-valikmänguni on jäänud kaks kuud. Millises seisus on Eesti koondise komplekteerimine?

Kahe kuuga võib loomulikult palju juhtuda, kuid oleme Indrek Reinboki ja Heiko Rannulaga esialgse nimekirja paika saanud. Praegu jälgimegi, kuidas kandidaadid mängivad, millises vormis nad on ja kas nad on terved. Tõenäoliselt kutsume esimeses aknas koondise juurde 14 mängijat. Suvi on loomulikult teine teema.

Kuidas on sujunud läbirääkimised mängijate ja nende klubidega eelseisvate valikmängude osas?

Senimaani pole keegi keeldunud. Peame veel uurima, kas on mingit võimalust, et NCAA-s pallivad Maik-Kalev Kotsar ja Matthias Tass saaksid koondisega liituda. Tavaliselt pole see hooaja keskel võimalik, aga proovime sellegipoolest. Kõik sõltub ülikoolist ja nende programmist.

Olete öelnud, et näete koondises ka vanameister Kristjan Kangurit...

Tean, et ta tegelikult juba lõpetas koondisekarjääri, aga meil oli jutuajamine. Tunnen teda juba Varese aegadest ja austan teda tohutult. Ta on läbinud märkimisväärse ja pika teekonna Eesti korvpallis ning ma austan tema otsust, ükskõik, milline see ka poleks.

Millist korvpalli Eesti koondis Põhja-Makedoonia ja Itaalia vastu mängima läheb?

Mängudeks valmistumise periood on äärmiselt lühike – jõuame enne esimest mängu tõenäoliselt teha kolm-neli trenni. Kindlasti ei saa meil olema korvpalliajaloo suurim liikumiste plaan. Meil on positsioonidel kaks, kolm ja neli päris palju mängijaid, mis tähendab, et nendega saame olla paindlikud. Korvialuseid mängijaid meil ülemäära palju võtta pole, juhul kui Tass ja Kotsar tõesti tulla ei saa. Peame olema liikuvad, kiired, sitked ja agressiivsed.

Millised on teie ambitsioonid 2021. aasta EM-valiksarjas?

Peamine eesmärk on loomulikult finaalturniirile jõudmine. Meil on tugev alagrupp, kuid ma tunnen, et meie võimalused edasipääsuks on head. Itaalia on juba koha finaalturniiril kindlustanud, seega saame näha, millise häälestatuse ja kooseisuga nad kvalifikatsiooni mängima tulevad. Peame pingutama, et parim võimalik koosseis kokku saada ja keskenduma rohkem oma tegemistele.

***

Eesti korvpallikoondis alustab 2021. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja 21. veebruaril võõrsil Põhja-Makedoonia vastu. 23. veebruaril võetakse kodusaalis vastu kahekordne Euroopa meister Itaalia.

