Meeste korvpallikoondisega liitub suvel nimekas kehalise ettevalmistuse treener

"Olen ise Eestis korvpalli mänginud (hooajal 2002/2003 Audentese BC ridades, toim.) ja olen viimastel aastatel külastanud Reinar Halliku korvpallikooli. Läbi selle olen õppinud Eesti korvpalli ja siinseid mängijaid pisut lähemalt tundma. Kindlasti on rahvusmeeskonnaga liitumine minu jaoks uus ja suur väljakutse, kuid ma ootan seda väga," kommenteeris Hyökki.

Hyökki näol on tegemist endise profikorvpalluriga, kes viimased 15 aastat on olnud erinevate sportlaste ja võistkondade üldkehalise ettevalmistuse treener. Ta on litsentseeritud personaaltreener ja massöör ning on eelnevalt koostööd teinud Kristjan Kitsingu, Rauno Nurgeri, Mihkel Kirvese ja Reinar Halliku Korvpallikooliga. Samuti kuulub tema hoolealuste alla rootslasest profikorvpallur Marcus Eriksson (Berliini Alba) ja mitmete teiste spordialade esindajad, alates ragbist ja lõpetades saalihokiga. Hyökki omab pikaajalist kogemust erinevate füüsiliste testide, funktsionaalse treeningu, vigastuste ennetamise ja taastumise ning spordimassaaži vallas.

U-18 koondisega tegi hinnatud treener esimesed füüsilised testid detsembri lõpus ning nende tulemusi tutvustab ta täna huvilistele Audentese Spordikeskuses BSBC treenerite koolituse raames.