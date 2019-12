Mõttus kaotas rasketes oludes peetud MK-etapil võitjale üle kaheksa minuti

Mõttus kaotas võidu pälvinud Lucinda Brandile (Telenet Baloise Lions) rohkem kui kaheksa minutit. Brand edestas Ceylin del Carmen Alvaradot (Corendon - Circus) 16 sekundi ja Annemarie Worsti (777) ligi pooleteise minutiga, vahendab Spordipartner.ee.

"Üritasin sõita jälgedes, milles treenisin laupäeval koos Sven Nysiga, et vältida pehmemasse ossa sattumist," lausus Brand. "Viimasel ringil väsisin pisut, kuid õnneks oli mul piisav edu. Tähtis oli säilitada rahu ja kasutada oma viha raja sellistes osades, kus see oli võimalik."

Laupäeval Sint-Niklaasis võidutsenud valitsev maailmameister Sanne Cant (IKO-Crelan) pidi leppima 15. kohaga. MK-sarja üldliidrina jätkab kolm etappi enne lõppu viiendana finišisse jõudnud Katerina Nash (CLIF).

Osalejates tekitas vastakaid arvamusi ohtlik laskumine – rajameistriks oli kolmekordne maailmameister Erwin Vervecken –, mis oli muutunud täielikuks porimülkaks, kus paljud pikali käisid. Antud lõik sai saatuslikuks Belgia meistrile Toon Aertsile (Telenet Fidea Lions), kes viimasel ringil Mathieu van der Poeliga (Corendon-Circus) konkureerides kukkus ja roideid vigastas.

"Väga külm oli. Tavaliselt on külmad käed ja jalad, kuid nüüd tundsin külma üle terve keha," lausus van der Poel, kes palus naerdes mitte meenutada sarnastes oludes peetud maanteesõidu MM-i Yorkshire'is. "Raske oli vigadeta sõita. Pidin kaks korda katkise rehviga sõitma, mis kulutas energiat ja aega. Edu saatis rattureid, kes tegid vähem vigu."

MK-sarja üldliidriks kerkinud Aerts kaotas van der Poelile 55 sekundit, kolmandaks tulnud Corne van Kessel (Telenet Fidea Lions) jäi maha enam kui minutiga.