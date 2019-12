Riiber tegi vigade paranduse ja naasis võidurajale

Laupäevasel võistlusel esmakordselt sel hooajal etapivõiduta jäänud Riiber näitas hüppemäel paremuselt kolmandalt õhulendu ja sai suusarajale liider Jens Luras Oftebrost kuus sekundit hiljem. Endale omaselt näitas Riiber aga murdmaadistantsil head kiirust ning tõusis esimeseks, edestades teise koha saanud kaasmaalast Jörgen Graabaki 2,8 sekundiga.

Eile enda karjääri teise MK-sarja etapivõidu teeninud sakslane Vinzenz Geiger oli täna kolmas, kaotades Riiberile 4,1 sekundiga.

MK-sarja kindla üldliidrina jätkab Riiber, kes on kogunud seitsmest võistlusest 680 punkti. Teisel kohal on Jörgen Graabak 451 silmaga, Vinzenz Geiger on 402 punktiga kolmas.

Kahevõistluse MK-sari jätkub 10. jaanuaril Itaalias Val di Fiemmes.