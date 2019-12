Tallinnasse tulev CSKA alistas Euroliiga liidri

CSKA eest tegi suurepärase mängu 12 viskest kümme tabanud Mike James, kes lisas 28 punktile kuus lauapalli ja neli korvisöötu. Kyle Hines toetas teda 16 ja Johannes Voigtmann 15 punktiga. Türgi klubi kasuks viskasid Krunoslav Simon 21 ja Shane Larkin 18 punkti.

Anadolu Efesile oli see 12 võidu kõrval kolmandaks kaotuseks, sama palju on tabelitipus kogunud Madridi Real. CSKA sai viie kaotuse kõrvale hooaja kümnenda võidu ja on tabelis viies. Juba pühapäeval läheb Moskva suurklubi Tallinnas Ühisliiga raames vastamisi Kalev/Cramoga.

Teised tulemused:

Himki - Žalgiris 83:74

Crvena zvezda - Olympiakos 88:81