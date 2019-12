Vigastuse välja ravinud Johannes Erm tunneb end USA-s õnnelikuna

Kümnevõistleja Johannes Erm on USA-s õppides saanud rahulikult treenida ja ka vana vigastuse välja ravida. Nüüd ootab ees põnev olümpia-aasta.

Olümpiakomitee autasustas kolmapäeval selle aasta medalivõitjaid, kelle seas oli ka üle pika aja USA-st koju tulnud Johannes Erm, kes suvisel alla 23-aastaste Euroopa meistrivõistlustel võitis kümnevõistluses hõbemedali. Pärast EM-i otsustas Erm aja maha võtta ja suurele Doha MM-ile mitte sõita. Kuidas oli kaasmaalaste võistlemist kõrvalt pealt vaadata?

"Natuke soolane oli," tõdes Erm ERR-ile. "Oleks tahtnud ka võistelda, aga ma arvan, et minu otsus oli minu jaoks kindlalt parem. Kindlalt oskan seda öelda võib-olla järgmine aasta samal ajal. Mul oli hüppeliigese vigastus, olen augustist saadik neli korda nädalas sellega tegelenud. Nüüd paistab, et kõik on korras."

Augusti keskpaigast saadik on ta olnud USA-s, kus õpib Georgia ülikoolis kolmandat aastat mehaanikainseneriks. Eluga piiri taga on Erm igati rahul.

"Olen kõigega rahul! Kõik, mis mul trenni jaoks vaja, on käeulatuses ja olen huvitatud sellest, mida ma õpin. Olen õnnelik," kinnitas mitmevõistleja.