Kullamäe Žalgirise nukrast seeriast: Jasikeviciuse tool ei kõigu

Kaotustest hoolimata ei saa öelda, et Žalgiris ei suudaks ka väga tugevatele meeskondadele hambaid näidata. Kaheksamängulises kaotusteseerias pole ühtegi kohtumist, kus Žalgiris oleks vastasele alla jäänud rohkem kui üheksa punktiga. Miks tasavägised kohtumised enam Žalgirise kasuks ei lahene? Vikerraadio palus Žalgirise viimaseid Euroliiga kohtumisi analüüsida Tallinna Tehnikaülikooli korvpallimeeskonna peatreeneril Gert Kullamäel. Mängijana tuli Kullamäe hooajal 1993/94 just Žalgirise koosseisus Leedu meistriks.

"Žalgiris on Euroliiga mõistes ikkagi väike klubi ja on ilmselge, et iga aasta ootused-lootused ei täitu," arvas Kullamäe. "See aasta on satutud kaotuste lainele, ebakindlus ainult kasvab. Olgugi, et on hästi mängitud ja võideldud, kaotus on kaotus. Ma arvan, et Žalgirise edu kaks aastat jutti on korvpallipubliku natuke ära hellitanud. See on mingis mõttes praegu ka tõehetk, mis näitab, kui raske ka sellise kvaliteediga meeskonnal Euroliigas on."

"Mängijad on kõik inimesed ja treenerid samamoodi, kui mängud nii lähevad, on kindlasti pinged lihtsad tekkima," tõdes Kullamäe. "Kui vaadata koosseisu, siis mulle jääb mulje, et eelmistel aastatel on liider-tüüpi mängijaid olnud rohkem, kes suudavad ka üksi mänge otsustada. Tänases koosseisus selliseid mängijaid nii palju ei ole. Teisest küljest on Leedu enda mängijad saanud aasta vanemaks. Komplekteeritus on nii nagu on, aga nemadki komplekteerivad vastavalt oma võimalustele."

Žalgirise peatreeneriks on Leedu korvpallilegend Šarunas Jasikevicius. Kas Kullamäe usub, et raskel ajal võib ka tema tool kõikuma lüüa? "Kindlasti on Jasikevicius Kaunase enda poiss, seal sündinud, kasvanud. Ta on väga-väga karismaatiline kuju ja usun, et tänu temale on see Žalgiris just käima läinudki," sõnas Kullamäe. "Üks asi on meeskonna edu, aga just tema kohalolek, emotsionaalsus, karisma, suurepärane karjäär - see, et seal käib 15 000 inimest saalis ja eestlased sõidavad bussidega mängudele kohale, olen üsna kindel, et see on eelkõige Šarunase teene. Ma ei näe küll varianti, et tema töökoht praegu kõiguks. Alati on lihtne kedagi süüdistada, ma arvan, et see ei vii kunagi kedagi edasi. Olen veendunud, et tema sealt ei kao ja usun siiralt, et saab treenerina oma võidud kätte."