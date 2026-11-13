Pistonsi täht pakkus kahe lisaajaga põnevusmängus ajaloolise esituse

Korvpalliliigas NBA vajasid Washington Wizards ja Detroit Pistons neljapäeval võitja selgitamiseks kaht lisaaega. Oma tähtmängijale Cade Cunninghamile toetunud Pistons teenis võõrsil lõpuks 144:140 võidu.

Kodumeeskond Wizards (4-9) läks avaveerandil juhtima 32:22, aga Pistons (8-3) tegi esimese perioodi lõpus ja teise alguses 16:0 vahespurdi. Teise poolaja alguses haaras hoopis külalismeeskond 11-punktilise edu, Wizards tuli veerandaja lõpuks tagasi ning normaalaja viimane veerandtund oli tasavägine.

Kolme veerandajaga 22 punkti kogunud Cunningham viskas neljandal perioodil 18 punkti, aga sellest Pistonsile võiduks ei piisanud, sest Trae Young tabas normaalaja lõpusekundil viigistava kaugviske. Wizards viskas lisaaja esimesed seitse punkti ning Cunningham tiris Pistonsi viigini; draft'i avavalik AJ Dybantsa tabas seejärel keskpositsioonilt ning viis kohtumise teisele lisaajale.

Cunningham alustas seda tabava kaugviskega ning saatis siis 25 sekundit enne perioodi lõppu tagasihüppelt läbi rõnga viske, mis tagas Pistonsile 58 minutit kestnud mängu järel lõpuks 144:140 võidu.

48 minutit väljakul rassinud Cunningham lõpetas mängu 52 punkti (visked väljakult 16/25, vabavisked 17/18) ja 11 resultatiivse sööduga, temast sai esimene mängija NBA ajaloos, kes kogunud vähemalt 50 punkti ja 10 korvisöötu, tehes seda ilma ühegi pallikaotuseta.

Kahekohalise punktisummani jõudis veel kuus Pistonsi meest, Wizardsi kasuks said 30 punkti kirja kolm mängijat: kõik 17 vabaviset tabanud Trae Young kogus 37 punkti ja 14 resultatiivset söötu, Anthony Davis 30 punkti ja 15 lauapalli ning Alex Sarr samuti 30 silma.