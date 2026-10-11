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Paskotši kuulus sel hooajal Gentis esimest korda algkoosseisu

Jalgpall
Maksim Paskotši
Maksim Paskotši Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Eesti jalgpallur Maksim Paskotši koduklubi Gent alistas Belgia kõrgliiga kaheksandas voorus võõrsil Waregemi 2:0 ja haaras tabelis liidrikoha.

19-aastane ründaja Ibrahima Cisse avas 12. minutil skoori ja teise tabamuseni jõuti alles teisel üleminutil, mil väravani jõudis ka Michel-Ange Balikwisha.

Paskotši tegi Genti rivistuses kaasa terve kohtumise. Tegemist oli esimese korraga sel hooajal, kui Eesti koondislane kuulus algkoosseisu.

Gent on võitnud tänavu seitse kohtumist ja viigistanud ühe ning asub hetkel 22 punkti peal. Vaid ühe punktiga jääb maha Club Brugge. Kolmas on praegu 19 punktiga Royale Union SG, aga kui pühapäeval saadakse kodus jagu Leuvenist, tõustakse Gentiga võrdsele pulgale.

Järgmise mängu peab Gent neljapäeval, 15. oktoobril Euroopa Konverentsiliiga raames kodus Aarhusiga. Kolm päeva hiljem sõidetakse Belgia karikavõistluste raames külla Union Rochefortoise'ile.

Toimetaja: Siim Boikov

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