Vetkal lõi Hollandis hooaja teise värava, Sappinen tegi Küprosel debüüdi

Volendam haaras kiiresti kaheväravalise eduseisu, kui Henk Veerman lõi 15 minutiga kaks väravat. Vetkal vähendas avapoolaja keskpaigas lätlase Dario Sitsi söödu järel Dordrechti kaotusseisu, aga Reuven Niemeijer lõi enne poolajavilet Volendami kolmanda. Teisel poolajal lisas Veerman veel kaks väravat ja korra sahistas Dick Doodeman. Vetkal vahetati välja 60. minutil, kui Dordrecht oli 1:4 kaotusseisus, vahendab Soccernet.ee.

Vetkal on uue hooajal löönud kaks väravat, sest eestlane skooris ka avavoorus Amsterdami Ajaxi duubelmeeskonna vastu.

Rauno Sappinen tegi Küprose kõrgliigas debüüdi, aidates Nikosia Olympiakosi uue hooaja avavorus kodus 3:3 viigini Nea Salamise vastu. Sappinen kuulus Olympiakosi algkoosseisu ja vahetati 74. minutil 2:3 kaotusseisus välja. Mõned minutid hiljem sündis Olympiakosi viigivärav. Eesti ründaja ei olnud resultatiivne.

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