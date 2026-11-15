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Raskustes Chicago tõmbas Minnesota võiduseeriale pidurit

Korvpall
Matas Buzelis mängus Minnesota Timberwolvesi vastu
Matas Buzelis mängus Minnesota Timberwolvesi vastu Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA katkes laupäeval Minnesota Timberwolvesi viiemänguline võiduseeria, hooaega kesiselt alustanud Miami Heat teenis aga neljanda järjestikuse võidu.

Enne laupäeva 11 mängust vaid kaks võitnud Chicago Bulls jõudis USA lennuliikluse häirete tõttu Minnesotasse mängupäeva lõunal ja ei saanud abi loota vigastatud Caleb Wilsonilt, Jalen Smithilt ega Nic Claxtonilt, ent hoidis võõrustajaid (9-4) avaveerandil vaid 17 punkti peal ja võitis kohtumise lõpuks 117:106.

Avapoolajal 14 punkti visanud leedukas Matas Buzelis lisas teisel poolajal veel neli punkti ja võttis üheksa lauapalli, Norman Powell kogus 24 punkti. Kodumeeskond Minnesota tabas 38 kaugviskest üheksa, ainuüksi LaMelo Ball saatis kolmesejoone tagant teele 19 viset, millest tabas neli. Ayo Dosunmu viskas Minnesota kasuks 24 punkti.

Hooaega nelja järjestikuse kaotusega alustanud Miami Heat (7-6) teenis nüüd neljanda järjestikuse võidu, kui oli 137:117 üle Detroit Pistonsist (8-4). Hüppeliigese vigastusest taastunud Klay Thompson viskas võitjate kasuks 26 punkti, Giannis Antetokounmpo lõpetas 34 punkti, 14 lauapalli ja kaheksa korvisööduga. Viskeblokeeringu said kirja üheksa erinevat Miami mängijat, kokku blokeeriti 14 vastaste viset, tiimi rekordist jäädi vaid ühe bloki kaugusele.

Nikola Jokic kogus 26 punkti, kümme resultatiivset söötu ja kaheksa lauapalli ning Denver Nuggets (7-4) alistas 116:108 New Orleans Pelicansi (4-10). Teist hooaega NBA-s mängiv austraallane Tyrese Proctor viskas võitjate kasuks 24 punkti, võttis 11 lauapalli ja pani oma esimesele kolmikduublile punkti kümne resultatiivse sööduga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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