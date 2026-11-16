Tunjovi liigarivaaliga liitunud Ronaldinho naasis 4068 päeva järel platsile

20. juunil kirjutasid erinevad Itaalia väljaanded, et nüüdsest kuuluvad 2002. aasta maailmameistri ja 2005. aasta maailma parima jalgpalluri õigused Serie C pallivale Ravennale. Ehkki see teade pani vutimaailma kihama, arvati, et tegu on lihtlabase reklaamitrikiga, vahendab Soccernet.ee.

Ronaldinho maandus eralennukiga Itaalias laupäeval, tegi kaasa ühe trenni ja astus päev hiljem täispakitud Bruno Benelli nimelisel staadionil derbimängus Forli vastu väljakule algkoosseisus.

Kõige märkimisväärsem hetk saabus 36. minutil, mil Ronaldinho sai kirja hokisöödu, kui ta karistusala taga jagas palli Lorenzo Lonardile ning too omakorda Giulio Donatile, kes kõmmutas selle tagumisse nurka. Pärast vaheajapausi vahetati Ronaldinho välja.

Ronaldinho käis viimati ametlikus mängus platsil 4068 päeva tagasi ehk 2015. aasta 24. septembril, tehes Flamengo särgis 0:0 viigi Gremioga.

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