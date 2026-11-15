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Kubassova lõi teist nädalavahetust järjest võiduvärava

Jalgpall
Vlada Kubassova
Vlada Kubassova Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislane Vlada Kubassova lõi teist nädalavahetust järjest Ferencvarose võiduvärava, aidates koduklubil alistada 1:0 Diosgyöri VTK.

Kubassova 30. minuti värav oli piisav, et teenida Ferencvarosele Ungari kõrgliigas hooaja 11. võit. Tabeliliider on viimastes voorudes punktilisa saanud nappide võitudega, sest ka Budapesti Astra ja Ujpest alistati varasemad nädalavahetused 1:0 seisuga, kirjutab Soccernet.ee.

Möödunud nädalavahetusel Astra vastu kirjutas Ferencvaros võidupunktid tabelisse taas tänu Kubassova tabamusele.

Eestlanna sai laupäeval kirja oma hooaja kaheksanda värava ja on väravalööjate edetabelis üheksandal kohal. Arvestust juhib 17 tabamusega Kispest-Honvedi väravakütt Fanni Vachter. Ferencvarose edu Györi ETO ja mängu rohkem pidanud Ujpesti ees on üks punkt.

Toimetaja: Anders Nõmm

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