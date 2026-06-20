Tunjovi liigarivaal registreeris oma ridadesse Ronaldinho

Viimati 2015. aastal profijalgpalli mänginud 46-aastane Ronaldinho lööb Itaalias laineid uudisega, et Serie C klubi Ravenna registreeris ta oma ridadesse.

2002. aastal maailmameistriks ja kolm aastat hiljem maailma parimaks jalgpalluriks kroonitud Ronaldinho mängijaõigused kuuluvad nüüd Itaalia tugevuselt kolmanda liiga meeskonnale, vahendab Soccernet.ee.

Ehkki kohalik meedia kirjutab, et praegu on ebaselge, kas brasiillane asub platsile ka liigamatšides või on tegu lihtlabase reklaamitrikiga, andis Ravenna asepresident Ariedo Braida mõista, et Ronaldinho liitus turunduslikel eesmärkidel, kuid ei välistanud mängimist. Spekuleeritakse, et Ronaldinho võib kaasa teha mõnes hooaja-eelses treeningkohtumistes.

Ronaldinho "uus koduklubi" on liigarivaaliks Eesti poolkaitsjale Georgi Tunjovile, sest nii Ravenna kui Tunjovi uus tööandja Sambenedettese kuuluvad Serie C-s B-gruppi. Lõppenud hooajal oli Ravenna kahel korral Sambenedettesest 1:0 parem.