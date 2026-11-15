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U-17 jalgpallikoondis jäi valiksarjas Taanile kindlalt alla

Jalgpall
Eesti U-17 jalgpallikoondis
Eesti U-17 jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti noormeeste U-17 vanuseklassi jalgpallikoondis kohtus laupäeval Taanis toimuval EM-valikturniiril võõrustajate eakaaslastega, kellele jäädi alla 1:5.

Taani haaras kohtumise alguses initsiatiivi ning läks juba 4. minutil löödud avavärava järel vaheajapausile 3:0 eduseisus. Seejuures kolmanda tabamuse vormistasid võõrustajad 31. minutil penaltist, vahendab jalgpall.ee.

Eesti koondise ainsa värava lõi 56. minutil Ivan Krasnov, kes realiseeris Markus Kaalma söödu. Taanlaste eest vormistas lõppseisu Tobias Ekstrand 68. minuti ja neljanda üleminuti tabamustega.

Eesti jaoks oli tegemist teise järjestikuse kaotusega, sest turniiri avakohtumises jäädi 0:5 alla Iirimaale. Valikturniiri viimase kohtumise peab Eesti teisipäeval, 17. novembril kell 16, kui vastaseks on Wales.

Toimetaja: Anders Nõmm

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