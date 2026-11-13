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46-aastane Ronaldinho tuleb Itaalia kolmandas liigas väljakule

Jalgpall
Ronaldinho oktoobris Brasiilias toimunud näidismatšis
Ronaldinho oktoobris Brasiilias toimunud näidismatšis Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Brasiilia jalgpallilegend Ronaldinho teeb nädalavahetusel enam kui kümneaastase pausi järel taas kaasa professionaalses matšis, kui tuleb väljakule oma uue koduklubi Ravenna eest.

Brasiilia koondise eest 97 mängus 33 väravat löönud Ronaldinho kuulus viimati 2015. aastal Fluminense ridadesse, istus vahepeal mõnda aega Paraguays vangis ning liitus siis juunis Itaalia tugevuselt kolmandas liigas ehk Serie C-s mängiva Ravennaga, kus temast sai ühtlasi klubi osanik.

Ravenna asepresident Ariedo Braida andis suvel mõista, et Brasiilia legend meelitati klubisse turunduslikel eesmärkidel ning ilmselt pidasid paljud seda lihtsalt reklaamitrikiks, aga reedel kinnitas klubi peatreener Andrea Mandorlini, et Ronaldinho alustab pühapäevast liigamängu Forli vastu algkoosseisus.

"Kahtlemata jookseb ta algkoosseisus väljakule," sõnas Mandorlini. "Otsustame koos, kui kaua ta mängib. Ta on üks tänapäevase jalgpalli parimaid mängijaid. Meil on head tulemust vaja. Mängime alati kolme ründajaga ja ta on üks neist kolmest," lisas klubi peatreener.

Küll kirjutab Reuters, et Ronaldinho reisis Itaaliasse alles reede pärastlõunal ning saab võistkonna teiste mängijatega enne kohtumist kaasa teha vaid ühe treeningu. Teoreetiliselt on 2005. aasta Ballon d'Or'i võitjal võimalik jõuda ka ühe märgilise saavutuseni: klubikarjääri jooksul jõudis ta 266 ja koondise eest 33 väravani. Ravenna tipuründaja Simone Rabbi kinnitas reedesel pressikonverentsil, et kui pühapäevases mängus teenib klubi penalti, läheb seda lööma Ronaldinho.

Toimetaja: Anders Nõmm

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