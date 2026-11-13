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Kaljuvere võitis Tartus mäekõrguse eduga

Iluuisutamine
Maria Eliise Kaljuvere
Maria Eliise Kaljuvere Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Iluuisutamine

Iluuisutaja Maria Eliise Kaljuvere testis sel nädalal vormi Tartus, kui võitis kindlalt Lõunakeskus Trophy nime kandva võistluse naiste üksiksõidu.

Oktoobris Budapestis toimunud ISU Challenger seeria võistlusel isikliku tippmargi 177,80 punkti peale viinud Kaljuvere kogus neljapäevase lühikava eest 61,47 ja reedese vabakava eest 116,06 punkti ning oli mõlemal puhul kindlalt esimene.

Kahe kava kokkuvõttes teenis Kaljuvere, kes valmistub järgmisel nädalal toimuvaks ISU Challenger seeria võistluseks Tallinn Trophy, 177,53 punkti.

Teise koha saavutanud Marta Helena Prangel sai kohtunikelt 128,27 punkti, soomlanna Selma Välitalo oli 119,20 punktiga kolmas. Lühikava järel teine olnud Valeria Pruttšenko pidi lõpuks leppima 114,67 punkti ja neljanda kohaga.

Naisjuunioride arvestuses saavutasid kaksikvõidu šveitslannad, kui Leandra Tzimpoukakis sai esikoha 179,80 ja Elisabeth Dibbern teise koha 171,19 punktiga. Mullu Tartus juunioride arvestuses üle 190 punkti kogunud ja ülikindla esikoha teeninud Elina Goidina sai seekord 167,58 punkti ja oli kolmas.

Toimetaja: Anders Nõmm

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