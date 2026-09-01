Eesti võistkond tuli seiklusspordis Euroopa meistriks

Võistlus koosnes 19 etapist ja rajal tuli läbida 147 kontrollpunkti, võitjatel kulus ligikaudu 350-kilomeetrise raja läbimiseks 32 tundi. Kokku osales võistlusel 50 võistkonda 17 riigist, nende seas viis Eesti tiimi. Rada oli tähistusteta ning võistkonnad pidid kogu teekonna läbima kaardi ja kompassi abil, valides kontrollpunktide vahel ise sobivaima liikumistee.

Võistlus algas reede hommikul Roskildes viikingilaevade muuseumi juurest ujumise ja jooksuga. Muuhulgas viis rada läbi külma sõja aegsete maa-aluste NATO militaarkäikude ja UNESCO maailmapärandi hulka kuuluvate paikade: Roskilde katedraali, Borgringi viikingiringkindluse ja Stevns Klindi pankranniku.

Põhirada jagunes ligikaudu 250 kilomeetriseks maastikurattasõiduks, 60 kilomeetriseks jalgsi liikumiseks ning 40 kilomeetriseks kajaki- ja kanuusõiduks. Peale selle tuli ka ujuda kokku umbes 1,5 kilomeetrit, sukelduda kuni nelja meetri sügavusele ning arvestada ligikaudu tunni köie- ja ronimisülesannetele.

Teisele kohale tuli Taani võistkond Masanga Aaros Racing ja kolmandaks samuti Taani võistkond Nordisk Reunion.

Eesti tiimidest lõpetasid Õnnevalem neljandana ja Seiklushunt kuuendana. Estonian ACE Adventure / La Sportiva teenis EM-võiduga otsepääsme 2027. aasta seiklusspordi maailmameistrivõistlustele Horvaatias. Ent juba oktoobri alguses osaleb võistkond 2026. aasta MM-il Korsikal.