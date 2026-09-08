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Korvpalli naiste MM. Vahering Saksamaa - Lõuna-Korea

viimased uudised

10:40

Selgus Eesti võrkpallikoondise koosseis EM-finaalturniiriks

10:13

Kullasoosik USA tümitas viimases alagrupimängus Tšehhit

09:05

Rõbakina mängib esmakordselt kaheksa parema seas

08:41

Neljast neli: Zverev pääses slämmiturniiril taas veerandfinaali

08:05

Neel ja Olmos langesid USA lahtistel konkurentsist

07.09

Rooba klubi pidi Meistrite liigas tunnistama tiitlikaitsja paremust

07.09

Lawson saab Red Bullis veel ühe võimaluse

07.09

MM-i kohtunik: peame kõik oma treeningud üles laadima

07.09

Musting: vaatame, kas õnnestub kõiki tiitleid kaitsta, aga see on väga keeruline

07.09

ETV spordisaade, 7. september

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raadiouudised

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

07.09

Olümpia jahilaskmise kõrval tegutseb ka arvukas Compak Sportingu harrastajaskond

02.09

Fedorova tulemus üllatas alaliitu: LA olümpia on mõistlik eesmärk

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06.09

Karotamm: Värnik ei olevat normaalne, aga tippsportlane ei saagi normaalne olla

07.09

Nõmme Unitedi peatreeneriks saab kolmel MM-il mänginud ameeriklane

07.09

Itaalia naised andsid MM-il ameeriklannadele korraliku lahingu

07.09

Märt Ibrus: korvpall kui emakeel

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

06.09

Tomingas: kuulan rohkem Indrekut ja hoian plaanist paremini kinni

07.09

3x3 korvpallikoondis võitis viimase EM-i eelse kontrollturniiri

07.09

Noskova lülitas teist slämmiturniiri järjest Kostjuki konkurentsist

07.09

Swiatek kaotas Zhengile ja jääb tänavu slämmitiitlita

07.09

Barcelona lõi võõrsil Valenciale viis vastuseta väravat

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