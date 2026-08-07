Kamila Valijeva sai neutraalse sportlase staatuse

Rahvusvaheline uisuliit on andnud mitmele vene sportlasele õiguse neutraalse lipu all rahvusvahelisel areenil kaasa lüüa, teiste seas ka üksiksõitja Kamila Valijevale.

Kevadel 20-aastaseks saanud Valijeva näitas suurepäraseid etteasteid 2022. aasta olümpiamängude eel, kuid Pekingis selgus, et tema 2021. aasta detsembris antud võistlusväline dopinguproov tuvastas keelatud aine trimetadisiini tarvitamist.

2024. aasta jaanuaris otsustas rahvusvaheline spordikohus, et Valijeva peab kandma nelja aasta pikkust võistluskeeldu tagasiulatuvalt 2021. aasta detsembrist. Sestap jäi ta ilma nii olümpia üksiksõidu neljandast kohast, aga koos Venemaa võistkonnaga ka võistkonnavõistluse kullast ja samal aastal Tallinnas toimunud EM-i kullast.

Võistluskeeld lõppes mullu detsembris, kuid vene sportlasena rahvusvahelisele areenile naasmiseks tulnuks saada uisuliidult vastav luba. 2026. aasta Milano Cortina olümpiahooajaks seda siiski ei tulnud, aga nüüd on ISU ametlikul lehel tehtud märge, mille kohaselt saab Valijeva edaspidi neutraalse lipu all võistelda.

Kuigi Ukraina sõjategevuse toetamine peaks rahvusvahelisele areenile naasmise välistama, siis kuulus Valijeva 2022. aasta detsembris Ukraina valitsuse avaldatud 56 sportlasest koosnevasse nimekirja. Seda seltskonda süüdistati sõjategevuse aktiivses toetamises Ukrainas ning sõjalise sissetungi ja ukrainlaste genotsiidi õigustamises. Sestap rakendas Ukraina teiste seas ka Valijeva suhtes personaalseid sanktsioone.

Kuigi vormiliselt Valijeval täiskasvanute klassis suured tiitlid puuduvad, on tegemist siiski maailmarekordiomanikuga nii lühi- kui ka vabakavas ning mõistagi kahe kava summas. Ta on esimene naine, kes ületanud nii 250, 260 kui ka 270 punkti piiri ja püstitanud ühtekokku seitse maailmarekordit.

Valijevast sai uisuajaloo neljas naine, kes sooritanud neljakordse hüppe ja teine naine pärast endist koondisekaaslast Aleksandra Trussovat, kes maandus neljakordse toeloop'i.