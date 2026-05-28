Venemaa jäähokikoondis jõudis enda sõnul naasmisele lähemale

Venemaa jäähokikoondis
Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS kirjutab, et rahvusvaheline jäähokiliit IIHF on tühistanud otsuse keelata Venemaa hokikoondistel hooajal 2026/27 rahvusvahelistel võistlustel osalemise.

Käesoleva aasta 21. jaanuaril pikendas IIHF turvalisuse kaalutlustel Venemaa ja Valgevene koondistele alates Ukraina sõja algusest kehtinud keeldu osaleda rahvusvahelistel turniiridel ka hooajale 2026/27.

TASS kirjutas neljapäeval, et Venemaa hokiliit esitas apellatsiooni, mis nüüd rahuldati. "Tänu Venemaa hokiliidu ja spordiministeeriumi ühistele pingutustele on Venemaa jäähokikoondis rahvusvahelisele areenile naasmisele oluliselt lähemal," vahendab agentuur Venemaa hokiliidu teadet.

"IIHF ei suutnud võistluskeeldu piisavalt põhjendada, nende poolt esitatud riskihindamise aruanded ei ole piisavalt põhjalikud ja sisaldavad vaid üldsätteid," lisati TASS-is.

IIHF ei ole TASS-i väidet ametlikult kinnitanud, aga kui see ka tõele vastab, ei tähenda see, et Venemaa hokikoondis saab automaatselt rahvusvahelistele võistlustele naasta: lõplik otsustusõigus jääb IIHF-i direktorite nõukogule. Venemaa osales rahvusvahelistel turniiridel viimati neli aastat tagasi, kui pärast kaotust 2021. aasta MM-i veerandfinaalis mängiti Pekingi olümpial finaalis.

Toimetaja: Anders Nõmm

Venemaa jäähokikoondis jõudis enda sõnul naasmisele lähemale

