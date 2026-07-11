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Noored Vapruse mängijad lustisid Tammeka vastu

Premium liiga
Pärnu JK Vaprus
Pärnu JK Vaprus Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Premium liiga

Eesti jalgpalli Premium liiga 19. voorus teenis suure võidu Pärnu JK Vaprus, kes alistas kodus Tartu JK Tammeka 5:1.

Juba esimesel poolajal jõudis kübaratrikini 19-aastane ründemängija Matthias Limberg, teisel lisas kaks tabamust ka vahetusest sekkunud 18-aastane poolkaitsja Rasmus Orm. Tammeka autabamus kirjutati esimese poolaja lõpus Pavel Marini nimele.

Nõmme United sai kodus jagu FC Kuressaarest 3:2. Seejuures viiest väravast neli löödi alates 75. minutist. Kõigepealt suutis 0:1 taga olnud Nõmme 2:1 ette asuda, aga see polnud veel kõik.

Kohtumise neljandal üleminutil suutsid külalised Yoshuke Morishige omaväravast viigistada. Aga Nõmme ei andnud alla ja vaid paar minutit hiljem lõi veteran Zakaria Beglarišvili kodumeeskonna võidutabamuse.

Tabeliseis: 1. Levadia 46 punkti (19 mängust), 2. Flora 36 (18), 3. Kalju 34 (19), 4. Paide 32 (19), 5. Vaprus 26 (19), 6. Tammeka 26 (18), 7. Nõmme United 22 (19), 8. Harju 22 (19), 9. Kuressaare 17 (19), 10. Trans 10 (19).

Toimetaja: Siim Boikov

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