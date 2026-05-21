Euroopa liiga võitjaks tuli Aston Villa

Youri Tielemansi viis Villa 41. minutil juhtima ja vahetult enne poolajavilet kasvatas eduseisu kaheväravaliseks Emiliano Buendia. Lõppseisu vormistas 58. minutil Morgan Rogers.

Villa jaoks oli tegemist teise eurosarja triumfiga pärast 1982. aastat, kui võideti Meistrite liiga eelkäija Euroopa karikas. Seejuures pärines enne kolmapäeva Villa viimane suurem võit 1996. aastast, mil Inglismaa liigakarika finaalis alistati Leeds United.

Pika karikapõua lõppu nägi staadionil teiste seas oma silmaga Ühendkuningriigi troonipärija, prints William. "Ta külastas meid enne mängu riietusruumis. Ta on ülisuur Villa fänn, nii et ta ei oleks seda mängu mitte mingil juhul vahele jätnud," rääkis Villa kapten John McGinn. "Täna õhtul võib ta meiega koos paar pitsi kangemat võtta ja loodetavasti maksab tema õhtu lõpus arve," naljatas McGinn.

Villa peatreenerist Unai Emeryst sai Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti ja Jose Mourinho järel neljas peatreener, kes võitnud vähemalt viis UEFA eurosarja karikat. 54-aastane hispaanlane tüüris Sevilla Euroopa liiga võitjaks aastatel 2014, 2015 ja 2016 ning kergitas sama karikat 2021. aastal Villareali juhendajana.