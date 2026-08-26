Vassiljevi klubi sai Lätis kaotuse

Mängu ainsa värava lõi 74. minutil Youba Traore. Lõpuminutitel jäi Liepaja ka arvulisse vähemusse, sest lühikese aja jooksul sai kaks kollast kaarti Ekou Rodolphe.

Mänguliselt hoidis Auda enam palli (64%), aga võimalusi oli üsna võrdselt. Lööke raamidesse tehti kummaltki poolelt vaid üks.

Liepaja on nüüd 27 vooruga kogunud 37 punkti, mis annab tabelis viienda koha. Daugavpilsi edestab neid siiski vaid muude näitajate poolest. Auda on aga 52 punktiga kindlal kolmandal kohal.

Järgmisena võõrustab Liepaja Riia FC-d, kes heitleb meistriitli nimel. Hetkel on pealinnaklubi tabelis teine, aga RFS jääb vaid ühe silma kaugusele. Liepaja ja Riia FC mängivad esmaspäeval, 31. augustil.