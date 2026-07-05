Eestlased tundsid Rootsi ja Läti kõrgliigas kaotusekibedust

Eesti jalgpallikoondise kaitsja Erko Jonne Tõugjase leivaisa Halmstad ja väravavahi Matvei Igoneni tööandja Degerfors said Rootsi kõrgliiga 11. voorus koduväljakul kaotuse. Tõugjas ja Igonen tegid mõlemad tavapäraselt täismängu.

Halmstad läks Västerase vastu juba esimesel minutil juhtima, aga kaotas lõpuks 1:3. Esimesel poolajal seisul 1:2 jäi Halmstad Andre Bomani punase kaardi tõttu vähemusse. Degerfors kaotas Malmöle 0:1. Igoneni võrku saatis ainsa palli Erik Botheim nurgalöögi olukorras 52. minutil, vahendab Soccernet.

Degerfors on kogunud 11 vooruga 10 punkti ja Halmstad ainult kuus punkti. Liigatabelis paiknetakse 16 meeskonna seas vastavalt 13. ja 15. positsioonil.

Vladimir Vassiljevi juhendatav Liepaja kaotas Läti kõrgliigas tabelinaaber Daugavpilsile 1:3. Vassiljevi meeskond paikneb endiselt neljandal ja Daugavpils viiendal kohal, aga nende tiimide vahe vähenes nüüd ühepunktiliseks.

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