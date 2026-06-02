Vladimir Vassiljev sai Läti mulluse pronksiklubi peatreeneriks

Liepaja teenis eelmisel hooajal kõrgliigas kahe Riia tippklubi - Riia FC ja RFS-i - järel pronksmedalid. Käimasoleval hooajal on Edela-Läti meeskond jäänud aga 16 vooruga kolmandast kohast juba 12 punkti võrra maha. Liepaja on hetkel neljas, edestades Super Novat kahe punktiga, vahendab Soccernet.ee.

Vassiljevi uus koduklubi saab tänavu mängida ka UEFA Konverentsiliiga eelringis, kus võivad potentsiaalselt loosiga vastu tulla näiteks Paide või Tallinna Levadia.

Mai lõpus lahkus Liepaja peatreenerikohalt rootslane Andreas Alm, kes oli selles ametis jõudnud töötada umbes ühe aasta. Eesti vutisõpradele tuttavaim Liepaja mängija on poolkaitsja Ivans Patrikejevs, kes veetis varem poolteist aastat laenul Nõmme Kaljus.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.