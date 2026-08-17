Kristal mängis Kölni viimases kontrollkohtumises 82 minutit

Köln pidas pühapäeval suletud uste taga Paderborni vastu kaks treeningmängu, kasutades kahte erinevat koosseisu ning kaotades mõlemad matšid minimaalselt - esimese 2:3 ja teise 3:4, vahendab Soccernet.ee.

Kristal kuulus põhikoosseisu teises mängus, mida Köln läks 50. minutiks 3:1 juhtima. Vastastiim Paderborn skooris seepeale 52., 57. ja 68. minutil. Kölni kasuks lõi selles mängus kaks väravat Luca Waldschmidt ja ühe Isak Johannesson.

Kölni hooaja esimene ametlik kohtumine toimub 24. augustil, kui Saksamaa karikavõistluste 1/32-finaalis on vastaseks Würzburgi Kickers. Viis päeva hiljem minnakse Bundesliga avavoorus vastamisi Hoffenheimiga.

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