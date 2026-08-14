X!

Suri matšis raske ajukahjustuse saanud endine poksitalent

Poks
Prichard Colon
Prichard Colon Autor/allikas: WBABoxing
Poks

Endine profipoksija Prichard Colon suri 33-aastaselt, 11 aastat pärast matši, mille järel saadud raske ajukahjustus jättis ta 221 päevaks koomasse.

Puerto Rico poksija sai saatuslikud vigastused 2015. aasta oktoobris USA-s peetud superkeskkaalu matšis ameeriklase Terrel Williamsi vastu. Colon oli selleks ajaks võitnud kõik 16 profimatši, neist 13 nokaudiga.

Matši ajal kurtis Colon pearinglust ning andis kohtunikule teada, et Williams on teda korduvalt kuklasse löönud. Poksis keelatud lööke nimetatakse jäneselöökideks. Kohtunik karistas Williamsi ühe sellise löögi eest ühe miinuspunktiga.

Üheksanda raundi järel tekkis ringis segadus, kui Coloni meeskond võttis temalt kindad ära, arvates, et matš on lõppenud. Kohtunik ei lubanud Colonil enam võitlust jätkata ning Puerto Rico poksija diskvalifitseeriti.

Pärast ringist lahkumist varises Colon riietusruumis kokku. Haiglas diagnoositi tal subduraalne hematoom ehk vere kogunemine aju ümber. Colonile tehti erakorraline ajuoperatsioon ning ta langes koomasse, mis kestis 221 päeva.

Pärast teadvusele tulekut ilmnesid raskete ajukahjustuste tagajärjed. Colon vajas elu lõpuni ööpäevaringset hooldust ning ei taastunud enam endiseks.

Coloni surmast teatas neljapäeva hilisõhtul tema isa Richard Colon. 33-aastane endine poksija suri oma Florida kodus lähedaste keskel.

Enne Coloni karjääri lõpetanud matši oli ka Williams kaotuseta. Tema kontol oli 15 võitu, neist 12 nokaudiga. Hiljem on Williams rääkinud, kui tugevalt juhtunu teda mõjutas.

"Mu süda vajus alt, mu kõht vajus alt," ütles Williams Los Angeles Timesile vahetult pärast matši. Tema sõnul palvetas ta Coloni paranemise eest ega suutnud võidu üle rõõmu tunda.

Coloni juhtum on aastate jooksul tõstatanud küsimusi poksijate ohutuse, meditsiinilise järelevalve ning korduvate peavigastuste ohtude kohta.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

viimased uudised

13:40

Gedly Tugi saatus selgub B-grupi kvalifikatsiooni järel

13:25

Zirk pääses EM-il kuuenda ajaga poolfinaali, Palvadre ujus Eesti rekordi

12:46

Hunt sihib ajaloolist nelikvõitu: ma tahan olla ikooniline

12:21

VAATA OTSE | Areenile tulevad Tugi, Kompus ja äsjane hõbemedalist Apri Uuendatud

12:08

Swiatek võitis Torontos hooaja esimese tiitli

11:33

Suri matšis raske ajukahjustuse saanud endine poksitalent

10:54

Eesti ammulaskjad võitsid Prantsusmaal kuus medalit

10:17

TÄNA OTSE | Nõmme United võõrustab punkti kaugusel olevat Tartu Tammekat

09:52

Eesti U-16 korvpallikoondis jõudis EM-i B-divisjonis poolfinaali

09:21

Maailmarekordimees Kerr jättis EM-i vahele, Ingebrigtsen kritiseerib otsust

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

04.08

Briti ajakirjanik: Glasgow tõestas, et Rahvaste Ühenduse mängud võivad ellu jääda

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

01.07

Mülla jahib EM-i eel stabiilsust: iga suurem võistlus annab palju juurde

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

13.08

Põnev jooks tõi kümnevõistluse EM-kulla Neugebauerile, Tilga viies Uuendatud

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

13.08

Hooaja tippmargi hüpanud Bruus pääses EM-il lõppvõistlusele Uuendatud

13.08

Ceh võitis kettaheitekulla EM-rekordiga

00:17

Mülla jäi EM-il jagama seitsmendat kohta, kuldmedal rändas Šveitsi Uuendatud

13.08

Katkestanud Erm: kannavalu ei lasknud korralikult soojendust teha

13.08

Transsportlaste võistlemine naistega tekitab USA-s furoori, Eestis mitte

13.08

Bruus: ma olen väga õnnelik, silma kisub kohe märjaks

12:21

VAATA OTSE | Areenile tulevad Tugi, Kompus ja äsjane hõbemedalist Apri Uuendatud

13.08

Tribuntsov saavutas enda põhialal 13. koha Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo