Suri matšis raske ajukahjustuse saanud endine poksitalent

Puerto Rico poksija sai saatuslikud vigastused 2015. aasta oktoobris USA-s peetud superkeskkaalu matšis ameeriklase Terrel Williamsi vastu. Colon oli selleks ajaks võitnud kõik 16 profimatši, neist 13 nokaudiga.

Matši ajal kurtis Colon pearinglust ning andis kohtunikule teada, et Williams on teda korduvalt kuklasse löönud. Poksis keelatud lööke nimetatakse jäneselöökideks. Kohtunik karistas Williamsi ühe sellise löögi eest ühe miinuspunktiga.

Üheksanda raundi järel tekkis ringis segadus, kui Coloni meeskond võttis temalt kindad ära, arvates, et matš on lõppenud. Kohtunik ei lubanud Colonil enam võitlust jätkata ning Puerto Rico poksija diskvalifitseeriti.

Pärast ringist lahkumist varises Colon riietusruumis kokku. Haiglas diagnoositi tal subduraalne hematoom ehk vere kogunemine aju ümber. Colonile tehti erakorraline ajuoperatsioon ning ta langes koomasse, mis kestis 221 päeva.

Pärast teadvusele tulekut ilmnesid raskete ajukahjustuste tagajärjed. Colon vajas elu lõpuni ööpäevaringset hooldust ning ei taastunud enam endiseks.

Coloni surmast teatas neljapäeva hilisõhtul tema isa Richard Colon. 33-aastane endine poksija suri oma Florida kodus lähedaste keskel.

Enne Coloni karjääri lõpetanud matši oli ka Williams kaotuseta. Tema kontol oli 15 võitu, neist 12 nokaudiga. Hiljem on Williams rääkinud, kui tugevalt juhtunu teda mõjutas.

"Mu süda vajus alt, mu kõht vajus alt," ütles Williams Los Angeles Timesile vahetult pärast matši. Tema sõnul palvetas ta Coloni paranemise eest ega suutnud võidu üle rõõmu tunda.

Coloni juhtum on aastate jooksul tõstatanud küsimusi poksijate ohutuse, meditsiinilise järelevalve ning korduvate peavigastuste ohtude kohta.