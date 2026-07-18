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Narva Trans pani võiduta seeriale punkti

Premium liiga
Jalgpalli Premium liiga. JK Narva Trans - Pärnu JK Vaprus
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Premium liiga

Eesti jalgpalli kõrgliiga tabeli viimane Narva JK Trans alistas 20. voorus kodus Pärnu JK Vapruse 3:1 ja kirjutas tabelisse neljanda võidu.

Narva pani võidu avapoolajaga, kui viie minuti jooksul tabasid Nikita Baljabkin ja Ahmad Gero. Teise poolaja 61. minutil vähendas Sander Kapper vahet, aga kolmandal üleminutil lõi John Imeh oma esimese tabamuse Premium liigas ja kindlustas piirilinnale kaheväravalise võidu.

Sellega lõpetas Narva kurva perioodi. Meeskond oli viimati Premium liigas võitnud 20. mail. Pärast seda tuli kuue kohtumise jooksul üks viik ja viis kaotust.

Tabeliseis: 1. Levadia 46 punkti (19 mängust), 2. Flora 36 (19), 3. Kalju 34 (19), 4. Paide 32 (19), 5. Vaprus 26 (20), 6. Tammeka 26 (18), 7. United 25 (20), 8. Harju 22 (19), 9. Kuressaare 17 (19), 10. Trans 13 (20).

Toimetaja: Siim Boikov

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