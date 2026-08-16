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Vassiljevist loobunud Flora kaotas Kuressaarele

Premium liiga
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - FC Kuressaare
Jalgpalli Premium liiga: Tallinna FC Flora - FC Kuressaare Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Premium liiga

Tallinna FC Flora jäi jalgpalli Premium liiga 23. vooru kohtumises kodus alla FC Kuressaarele 2:3. Tegemist oli esimese mänguga pärast peatreener Konstantin Vassiljevi teenetest loobumist.

Esimese poolaja keskel lõi Kuressaare kolme minuti jooksul kaks väravat: 27. minutil avas skoori Aston Visse ja 30. minutil skooris ka Deivid Andreas. 33. minutil vähendas Sander Alamaa küll Flora kaotusseisu.

Vaid minut hiljem oli aga Saaremaa meeskond taas kahega peal - 34. minutil lõi värava kahele esimesele tabamusele resultatiivse söödu jaganud Taavi Jürisoo.

Kolm minutit pärast teise poolaja algust lõi Alamaa oma teise väravaga, aga päästvat viigiväravat Flora ei leidnudki ja jäi peatreeneri kohusetäitja Karl Mööli juhendamisel nullile.

Viimati suutis Kuressaare kõrgliigas Florat võita viis aastat tagasi ehk 14. augustil 2021.

Liidermeeskond Tallinna FCI Levadia oli võõrsil üle Harju JK Laagrist 2:1 (19. Mihkel Ainsalu, 84. Rasmus Peetson - 39. Abdul Wahid Binate).

Nõmme Kalju alistas kodus Pärnu JK Vapruse 3:1 (11. Oleksandr Musolitin, 13. Rommi Siht, 56. Mihhail Orlov - 90+1. Joonas Sild).

Narva JK Trans ja Paide Linnameeskond viigistasid 1:1 (4. Tomas Berardozzi - 55. Andrade).

Tabeliseis: 1. Levadia 53 punkti (22 mängust), 2. Kalju 44 (23), 3. Flora 39 (21), 4. Paide 36 (22), 5. Tammeka 29 (20), 6. Vaprus 27 (22), 7. United 25 (23), 8. Harju 25 (23), 9. Kuressaare 24 (23), 10. Trans 17 (23).

Toimetaja: Siim Boikov

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