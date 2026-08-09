Paldiskis võidutsesid Jürs ja Nevolihhin

Paldiskis toimunud jooksuvõistlusel "Paldiski liigub" teenisid 10 kilomeetri pikkusel põhidistantsil esikoha Sander Jürs ja Kelly Nevolihhin.

Lääne-Harju liikumissarja kolmandal osavõistlusel sai Jürs võiduajaks 33.26. Talle järgnesid Rimo Timm (34.29) ja Grigori Savustjan (36.40). Parim naine Nevolihhin oli üldarvestuses neljas (38.32). Naistest tuli teiseks Marjaana Raudmäe (40.48) ja kolmandaks Liisi Aavik (43.47), vahendab Marathon100.com.

Kaks korda lühemal distantsil teenisid esikohad Kaur Siimaste (15.28) ja Rebecca Maitus (19.27).

Kokku sai ajavõtuga distantsidel tulemuse kirja 217 osavõtjat.