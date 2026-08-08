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Tallinn võõrustab taas rahvusvahelist kriketisarja

Teised alad
Euroopa kriketisari ECS Estonia 2026
Euroopa kriketisari ECS Estonia 2026 Autor/allikas: Diana Oros/European Cricket Network
Teised alad

10.–15. augustini toimub Tallinnas taas Euroopa kriketisari (European Cricket Series – ECS Estonia 2026), mis toob Eesti rahvuslikule kriketi- ja ragbiväljakule viis Eesti tugevaimat meeste klubimeeskonda. Kuue päeva jooksul peetakse kokku 24 tempokat T10-formaadis kohtumist.

Tiitlikaitsjana asub võistlustulle Tallinn Stallions, kes võitis ECS Estonia turniiri nii 2024. kui ka 2025. aastal ning püüab nüüd kolmandat järjestikust meistritiitlit. Neile pakuvad konkurentsi Tallinn Hippos, kes krooniti Euroopa kriketisarja Tallinna etapi võitjaks 2020. aastal, samuti Tallinn Strikers, Tartu Wolves ja Viking Stars.

Turniiri kõrgeima reitinguga meeskonnana alustab Tallinn Hippos, samas kui Tallinn Stallions kuulub viimaste aastate edu põhjal peamiste tiitlisoosikute hulka.

Euroopa kriketisari kuulub Euroopa Cricket Networki rahvusvahelisse võistluskalendrisse ning annab Eesti klubidele võimaluse mõõtu võtta Euroopa tasemel. 

Toimetaja: Lisette Holst

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