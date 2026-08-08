Tallinn võõrustab taas rahvusvahelist kriketisarja

Tiitlikaitsjana asub võistlustulle Tallinn Stallions, kes võitis ECS Estonia turniiri nii 2024. kui ka 2025. aastal ning püüab nüüd kolmandat järjestikust meistritiitlit. Neile pakuvad konkurentsi Tallinn Hippos, kes krooniti Euroopa kriketisarja Tallinna etapi võitjaks 2020. aastal, samuti Tallinn Strikers, Tartu Wolves ja Viking Stars.

Turniiri kõrgeima reitinguga meeskonnana alustab Tallinn Hippos, samas kui Tallinn Stallions kuulub viimaste aastate edu põhjal peamiste tiitlisoosikute hulka.

Euroopa kriketisari kuulub Euroopa Cricket Networki rahvusvahelisse võistluskalendrisse ning annab Eesti klubidele võimaluse mõõtu võtta Euroopa tasemel.