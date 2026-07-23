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Pärnus algab Baltikumi suurim malefestival

Male
Paul Kerese mälestusfestival
Paul Kerese mälestusfestival Autor/allikas: Priit Pallum
Male

Pärnus algab 27. juulil seitsmendat korda toimuv Paul Kerese mälestusfestival, millest kujuneb tänavuse aasta suurim malefestival Baltikumis.

Korraldajate sõnul on võistlusele registreerunud üle 160 maletaja 25 riigist. Osalejate seas on 15 suurmeistrit ja enam kui 40 rahvusvahelise tiitliga mängijat. Turniiri kümne kõrgeima reitinguga mängija keskmine reiting on 2510, mis teeb sellest seni Eesti tugevaima maleturniiri.

Festivali eesmärk on hoida elus Eesti läbi aegade ühe tuntuma maletaja Paul Kerese pärandit ning populariseerida malet. Samuti annab turniir Eesti noormaletajatele võimaluse mõõtu võtta rahvusvahelise tasemega vastastega kodupubliku ees.

Tänavuse festivali auhinnafond on läbi aegade suurim ning võistlust toetab ka Rahvusvaheline Maleföderatsioon (FIDE).

Festivali pidulik avamine toimub 27. juulil Pärnu Estonia Resort Hotel & Spa konverentsikeskuses.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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