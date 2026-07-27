Vene firmaga seotud Pirlost ei saa Itaalia koondise peatreenerit

Itaalia jalgpalliliit jõudis eelmisel nädalal Pirloga kokkuleppeni pärast seda, kui Pep Guardiola ja Carlo Ancelotti mõlemad otsustasid edasistest läbirääkimistest loobuda.

Kuuldused kokkuleppest leidsid aga Itaalia poliitikute seas tõsist vastukaja, sest Pirlo töötab saadikuna Venemaa suurima hasartmänguettevõtte Fonbeti heaks. Lisaks külastas 2006. aasta maailmameister tänavu maikuus Venemaad, kus jagas autogramme ja tegi pilte koos Kremli-meelsete jalgpalluritega nagu näiteks Artjom Dzjubaga, kes on avalikult toetanud Venemaa agressioonisõda Ukrainas.

"Keegi, kes teeb propagandat Venemaa jaoks, ei peaks meid nii tähtsas ametis esindama," kommenteeris erakonna Azione juht Carlo Calenda. "Andrea Pirlo valimine näitab, et alaliit liigub täiesti vales suunas," märkis Euroopa Parlamendi itaallasest asepresident Pina Picierno.

Esmaspäeval kinnitas Pirlo ühismeedia vahendusel, et tema võib Itaalia koondise peatreeneri kandidaatide hulgast välja arvata. Ühtlasi rõhutas ta, et talle on omistatud poliitilisi seisukohti, mida ta ei ole kunagi väljendanud.

"Austusest kõigi asjaosaliste vastu olen seni soovinud vaikida, kuid pärast seda, kui sain eile õhtul teada, et ma ei ole enam kandidaat Itaalia koondise peatreeneri kohale, pean vajalikuks selgitada mõningaid asjaolusid," kirjutas Pirlo Instagramis. "Hiljutise poleemika keskmes olev koostöö sai alguse minu ärireisi raames Araabia Ühendemiraatidesse ning see koostöö on puhtalt äriline ja sportliku taustaga. Sellele koostööle poliitilise tähenduse omistamine tähendab mulle vaadete omistamist, mida ma ei ole kunagi väljendanud ning mis ei kuulu minu tõekspidamiste hulka."

"Mul on kahju, et puhtalt sportlik otsus paiskus kiiresti üle avalikuks vaidluseks, mille tulemusena omistati mulle asju, mis ei vasta tõele ega pole mulle omased," lisas ta.

La Gazzetta dello Sport kirjutas esmaspäeval, et Itaalia alaliidu tehniline direktor Paolo Maldini on sündmuste arengus sügavalt pettunud ja kaalub ameti maha panemist. Sama väljaande sõnul on nüüd järgmiseks soosikuks Itaalia koondise peatreeneri ametikohale endine Torino Juventuse ja Bologna juhendaja Thiago Motta.