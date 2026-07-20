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Belgia jalgpallikoondis vahetab treenerit

Jalgpall
Rudi Garcia ja Kevin De Bruyne.
Rudi Garcia ja Kevin De Bruyne. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Belgia jalgpalliliit (RBFA) teatas esmaspäeval, et ei pikenda rahvusmeeskonna peatreeneri Rudi Garcia lepingut. Naaberriigi Hollandi meedias juba levivad jutud, et favoriit vabanevale ametikohale on Mark van Bommel.

62-aastane Garcia asus Belgia koondist juhendama eelmise aasta jaanuaris. Tema käe all säilitas Belgia koha Rahvuste liiga A-divisjonis ja jõudis äsja lõppenud maailmameistrivõistlustel veerandfinaali, kus tuli tunnistada Hispaania 2:1 paremust. Garcia leping lõpeb 31. juulil.

"Rudi aitas kaasa Punaste Kuradite (Belgia koondise hüüdnimi - toim.) maine taastamisele. Ta nimetati koondise peatreeneriks keerulises olukorras. Osaliselt tänu tema pühendumusele ja kogemusele taastati meeskonnas ühtekuuluvustunne ja saavutati MM-il hea tulemus. Kogu alaliidu nimel tänan südamest Rudit ja tema abitreenereid. Nüüd valmistume uueks tsükliks, mis hõlmab muu hulgas uue peatreeneri ametisse nimetamist," sõnas alaliidu spordidirektor Vincent Mannaert.

Hollandi tabloid De Telegraaf kirjutas kohe pärast Belgia alaliidu pressiteate avaldamist, et favoriit vabanevale ametikohale on endine Hollandi jalgpallikoondise kapten Mark van Bommel.

49-aastane van Bommel on Belgias austatud kuju, sest ta tüüris Antwerpeni Royali 2022/23 hooajal 66 aasta pikkuse pausi järel riigi meistriks. Lisaks Antwerpeni klubile on ta peatreenerina juhendanud ka kodumaa tippklubi Eindhoveni PSV-d ja Saksamaa kõrgliigas Wolfsburgi.

Toimetaja: Henrik Laever

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