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Ken-Marten Soo teenis ProGolf Touril hooaja teise poodiumikoha

Golf
Ken-Marten Soo
Ken-Marten Soo Autor/allikas: Erakogu
Golf

Eesti golfimängija Ken-Marten Soo saavutas ProGolf Touri etapil Saksamaal teise koha, korrates sellega oma senise hooaja parimat tulemust. Kolm stabiilset võistlusringi tõid talle väärtuslikke punkte sarja üldarvestuses.

Lõuna-Saksamaal Europa-Park Golfclub Breisgau väljakul peetud turniiril mängis 23-aastane eestlane kõik kolm ringi alla väljaku pari ning lõpetas võistluse kogutulemusega seitse lööki alla pari (70, 68, 68). Otsustaval päeval kindlustas Soo teise koha viimase raja birdie'ga.

Võistlust mõjutasid keerulised olud – kuumalaine tõttu oli rada kuiv ning vahelduv tuul muutis skoorimise keeruliseks. Soo sõnul tundis ta pärast väikest võistluspausi avapäeval mõningast ebakindlust, kuid iga ringiga kasvas enesekindlus.

"Mängisin stabiilselt ja andsin endale palju võimalusi, kuigi esimesel kahel päeval jäi palju putte rajale. Õnneks suutsin olulisemad putid siiski realiseerida. Olen sooritusega rahul, aga vaja on mäng veel teravamaks saada," ütles Soo.
Järgmisel nädalal jätkab ProGolf Tour Šveitsis. Seejärel naaseb Soo Eestisse, kus osaleb juba järgmisel päeval Hotelplanner Touri etapil Estonian Golf & Country Clubis.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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