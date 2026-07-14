{{noticeUi.heading[langCode]}}
{{infoLink[langCode].label}}
{{noticeUi.allowAllLabel[langCode]}}
{{rewokeLabels[langCode]}}
X
!
Liigu sisu juurde
Uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Eeter
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
EP valimised
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Telekava
ETV2
Otse
Telekava
Lasteekraan
ETV+
Прямой эфир
Телепрограмма
Raadio
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Otse R2 ALTPOP(DAB)
Järelkuulamine
Saatekava
R2 EXTRA veebijaamad
Aastahitt
Aastahitt ajalugu
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Klara Meditatsioon
KlaRa Klassika
KlaRa Jazz
Klara Nostalgia
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
R4 Extra Retro
Raadio Tallinn
Otse
Lastele
Jupiter
Jupiter
Jupiter+
Jupiter Io
Lasteekraan
Raadioteater
Arhiiv
EST
EST
RUS
ENG
Uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Eeter
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
EP valimised
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
ETV2
ETV+
Raadio
Vikerraadio
Raadio 2
Klassikaraadio
Raadio 4
Raadio Tallinn
Lastele
Jupiter
Jupiter
Arhiiv
sport
Jalgpalli MM
Jalgpalli MM
Kõik uudised
Ajakava
Tulemused
Pallimängud
Pallimängud
Jalgpall
Premium liiga
Eesti koondis
MM-finaalturniir
Korvpall
Eesti koondis
Võrkpall
EM-finaalturniir
Eesti koondis
Rannavõrkpall
Käsipall
Eesti koondis
Auto-moto
Auto-moto
Autoralli
Autosport
Kardisport
Motosport
Rallikross
Vormelisport
Kergejõustik
Kergejõustik
Kergejõustiku MM
Kergejõustiku EM
TV 10 Olümpiastarti
Tennis
Tennis
Rattasport
Rattasport
Kõik alad
Kõik alad
OM2026
Spordis ainult tüdrukud
Võimla
TV10 Olümpiastarti
Aerutamine
Ameerika jalgpall
Arvamus
Auto-moto
Autoralli
Autosport
Ekstreemsport
E-sport
Freestyle-suusatamine
Golf
Iluuisutamine
Jalgpall
Jalgrattasport
Judo
Jäähoki
Kabe
Kahevõistlus
Kardisport
Kergejõustik
Kettagolf
Kiiruisutamine
Korvpall
Kulturism ja fitness
Kurling
Käsipall
Laskesuusatamine
Laskmine
Lauatennis
Liikumine
Lumelauasõit
Maadlus
Male
Motosport
Mäesuusatamine
Olümpialiikumine
OM2020
OM 2022
OM2024
Orienteerumine
Parasport
Poks
Purjetamine
Rallikross
Rannavõrkpall
Ratsasport
Saalihoki
Snuuker ja piljard
Spordipoliitika
Sulgpall
Sumo
Suusahüpped
Suusatamine
Sõudmine
Talisport
Teised alad
Tennis
Triatlon
Tõstmine
Ujumine
Varia
Veemoto
Vehklemine
Vibulaskmine
Vormelisport
Võimlemine
Võistlustants
Võitlussport
Võrkpall
Abi
Abi
Kõik uudised
Jalgpalli MM
Jalgpalli MM
Ülekannete ajakava
Tulemused ja tabeliseisud
Talisport
Jalgpall
Korvpall
Auto-moto
Võrkpall
Tennis
Kergejõustik
Rattasport
Abi
Uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Eeter
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
EP valimised
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
ETV2
ETV+
Raadio
Vikerraadio
Raadio 2
Klassikaraadio
Raadio 4
Raadio Tallinn
Lastele
Jupiter
Jupiter
Arhiiv
sport
Artiklit ei leitud
MM-i tänane mäng
21.40
ETV
Poolfinaal
Prantsusmaa – Hispaania
Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu, stuudiot juhib Debora Saarnak
OTSE
viimased uudised
10:58
Eesti kardisportlased pääsesid Itaalias finaali
10:31
Miller-Uibo täiendab Londoni Teemantliiga kergejõustikutähtede rivistust
10:16
Mattias Reinaas teenis karikasarja avaetapil võidu
09:59
KUULA OTSE | "Võimlas" räägitakse MM-i skandaalidest ja ROK-i otsustest
Uuendatud
09:59
09:48
Eesti koondislane Shein võeti Inglismaa esiliigaklubisse
09:44
Tugev tuul pööras Muhu Väina regati seisud ümber
09:17
Veesaar püstitas NBA suveliigas isikliku punktirekordi
08:55
Norra jalgpallikoondist tervitas kodus enam kui 100 000 fänni
08:43
Meier jäi maastikumaratoni EM-il tulemuseta
08:12
U-18 käsipallikoondis valmistub Euroopa turniiriks: rooste tuleb maha lihvida
etv spordisaade
ETV spordisaade, 13. juuli
ülekannete kava
OTSE
vaata järele
OTSE
VAATA ÜLEKANDEID
OTSE
kuula podcasti
OTSE
kuula spordisaadet
OTSE
raadiouudised
30.06
Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse
30.06
Pehka: NBA
draft
'i ajal käib kulisside taga kõva mäng
29.06
Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata
28.06
Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse
13.06
Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!
OTSE
GALERIID
Norra jalgpallikoondist tervitas kodus enam kui 100 000 fänni
Eesti motospordinoored kindlustasid Pärnus pääsu EM-finaali
leia meid facebookist
Loetumad uudised
12.07
Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi
13.07
Endise maailma esireketi poeg sai Wimbledoni finaalis napi kaotuse
13.07
Haalandile söötmata jätnud Sörloth on saanud tapmisähvardusi
12.07
Suri jalgpallur, kelle tõttu võeti kasutusele kollane ja punane kaart
14.05
Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava
13.07
Eesti korvpallikoondise kodumängule soovis piletit 20 000 inimest
09:17
Veesaar püstitas NBA suveliigas isikliku punktirekordi
13.07
Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat
12.07
Bellinghami väravad lõpetasid Norra teekonna ja viisid inglased poolfinaali
13.07
Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis
tv10 olümpiastarti
Tatter püstitas TV10 finaalis üheksavõistluse rekordi
multimeedia
Enok Rally Estonia eel: kodust MM-etappi tuleb sajaga nautida
Tippkoreograaf partnerlusest Petrõkinaga: temaga kohe tahad tööd teha!
Maastikurattasarja Rakvere etapil võidutsesid sarja liidrid
Eesti neljapaadi mehed näitasid taset ka kahepaatidel
kergejõustik
Miller-Uibo täiendab Londoni Teemantliiga kergejõustikutähtede rivistust
võrkpall
Võrkpall lubab Venemaa tagasi mängima
vormelisport
Verstappeni tulevik Red Bullis on endiselt lahtine
jalgrattasport
Meier jäi maastikumaratoni EM-il tulemuseta
vehklemine
Lehis: olid teatud pinged, seda magusam oli võit
käsipall
U-18 käsipallikoondis valmistub Euroopa turniiriks: rooste tuleb maha lihvida
male
Suri male suurkuju Iivo Nei
olümpialiikumine
Paarissegateatevõistlus teeb 2030. aasta taliolümpial debüüdi
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.
Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
x
Sulge