Kohtunik vilistas Igonenile kaheldava penaltivea

Kuuendal minutil läksid karistusalasse saadetud pika palli peale nii Igonen kui ka Västerase mängija Marcus Baggesen. Eesti puurivaht tahtis palli sülle püüda, kuid samal ajal hüppas olukorda sisse Baggesen, vahendab Soccernet.ee.

Kuna Västerase mees tabas enne palli ja alles seejärel Igoneni, otsustas kohtunik anda Igonenile kontakti eest kollase kaardi ja vastaste kasuks penalti, mille realiseeris Mikkel Ladefoged.

Kohtuniku otsus tekitas küll vastuolulisi arvamusi, kuid kuna Rootsi kõrgliigas pole VAR-i kasutusel, jäi otsus ikkagi jõusse.

Kohtumise teine värav löödi teisel poolajal karistuslöögi olukorras rikošeti abil. Eestlasest puurivaht viibis väljakul algusest lõpuni.

Igoneni koduklubi Degerfors on nüüd olnud võiduta kaheksa liigamängu järjest ning paikneb sellega 16 meeskonna seas 13., Västeras 7. positsioonil.

Loe pikemalt Soccernet.ee portaalist.