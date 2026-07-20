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Tõugja täismängude seeria lõppes, Igoneni selja taha löödi neli väravat

Jalgpall
Erko Jonne Tõugjas
Erko Jonne Tõugjas Autor/allikas: Halmstads BK
Jalgpall

Rootsi kõrgliigas mängivad Eesti koondislased Matvei Igonen ja Erko Jonne Tõugjas pidid oma klubidega vastu võtma kaotuse. Lisaks sai Tõugjas vigastada, mis lõpetas tema senise täismängude seeria.

Keskkaitsja Tõugjas ja Halmstad jäid kodus 0:2 alla Häckenile, kelle eest lõi teise poolaja alguses kaks väravat Gustav Lindgren. Seni kõik liigamängud algusest lõpuni mänginud Tõugjas vahetati 62. minutil vigastuse tõttu välja, kui eestlasele astuti jala peale ja ta väänas hüppeliigest, kirjutab Soccernet.ee.

Degerfors jäi võõrsil Hammarby vastu esimese poolaja lõpus 0:1 kaotusseisu, kui Igonen tõrjus kauglöögi enda ette ja Paulos Abraham lõi palli mõnelt meetrilt väravasse. Teisel poolajal suurendasid Hammarby edu Tesfaldet Tekie ja Montader Madjed, kes skooris kahel korral – esmalt kauglöögist ning seejärel kontrarünnakust. Degerfors kaotas Hammarbyle 0:4 

14 mänguga on Degerfors kogunud kümme punkti ja Halmstad kuus punkti, asudes 16 meeskonna konkurentsis vastavalt 14. ja 16. kohal. 

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Lisette Holst

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