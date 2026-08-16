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Igoneni sööt pani Degerforsi võidule aluse

Jalgpall
Matvei Igonen
Matvei Igonen Autor/allikas: Degerfors IF
Jalgpall

Eesti jalgpalluri Matvei Igoneni koduklubi Degerfors alistas Rootsi kõrgliiga 17. voorus kodus Göteborgi IFK 3:0 ja kirjutas tabelisse teise võidu järjest.

Degerfors otsustas mängu saatus avapoolajal vaid tosina minuti jooksul: 18. ja 25. minutil tabas Dijan Vukojevic, 30. minutil Samba Diatara. Seejuures andis Igonen kohtumise avaväravale resultatiivse söödu.

Liigatabelis on Degerfors vaatamata teisele järjestikusele võidule ohtlikus tsoonis. Meeskond on kogunud 16 punkti ja asub 16 klubi konkurentsis 14. kohal, mis ei tooks enamat üleminekumängudes. Göteborgi klubi astub kaks astet kõrgemal.

Järgmisena ootab Degerforsi klubi kolmapäeval, 19. augustil karikamäng Östersundi IFK-ga. Liigahooaega jätkatakse nädala lõpus, kui 23. minutil sõidetakse külla tabeli kümnendale Brommapojkarnale.

Toimetaja: Siim Boikov

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