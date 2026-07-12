X!

Vassiljevi ja Liepaja karikahooaeg lõppes kaheksandikfinaalis

Jalgpall
Vladimir Vassiljev
Vladimir Vassiljev Autor/allikas: FK Liepāja
Jalgpall

Vladimir Vassiljevi juhendatav Liepaja langes Läti karikavõistlustel konkurentsist, kaotades kaheksandikfinaalis võõrsil 0:1 Audale.

Auda võiduvärav sündis 57. minutil, kui nurgalöögi olukorras tegi skoori Elevandiluuranniku ründaja Kader Kone. Vassiljev andis paljudele põhimängijatele puhkust, kui tegi kaks päeva tagasi toimunud euromänguga võrreldes algkoosseisus koguni kümme muudatust, vahendab Soccernet.ee.

Liepaja järgmine mäng toimub kolmapäeval, 15. juulil, kui Konverentsiliiga esimeses eelringi korduskohtumises minnakse võõral väljakul vastamisi Montenegro meeskonnaga Deciciga, kellest saadi kodus 1:0 jagu, kuigi mängiti alates avapoolaja keskpaigast kümnekesi.

Läti kõrgliiga hooaeg jätkub Liepaja jaoks 19. juulil, kui avaneb revanšivõimalus, sest võõrsil kohtutakse Audaga, kelle vastu langeti karikavõistlustel konkurentsist. Auda asub liigatabelis kolmandal ja 12 punkti vähem kogunud Liepaja neljandal kohal.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:03

Taani tugitala jätkab karjääri Madridi Atleticos

13:03

Vassiljevi ja Liepaja karikahooaeg lõppes kaheksandikfinaalis

11:31

Suri jalgpallur, kelle tõttu võeti kasutusele kollane ja punane kaart

10:24

Argentina peatreener: kannatamine on osa meist ja tagab meelerahu

10:11

Märten Kuusk lõi käed Poola esiliigaklubiga

09:57

Uue reegliga saadud punane kaart pahandas šveitslasi

09:29

Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi

08:43

Alvareze iluvärav murdis kümnekesi jäänud Šveitsi lisaajal Uuendatud

08:05

Gouram lõi Hertha esindusmeeskonna eest ilusa värava

02:50

Bellinghami väravad lõpetasid Norra teekonna ja viisid inglased poolfinaali Uuendatud

sport.err.ee uudised

15:03

Taani tugitala jätkab karjääri Madridi Atleticos

14:30

Võrkpall lubab Venemaa tagasi mängima

14:11

Kirss ja Olesk võitsid koduse Euroopa karikaetapi

13:32

Iirimaal kukkunud Kõivul murdus rattaraam kolmest kohast

13:03

Vassiljevi ja Liepaja karikahooaeg lõppes kaheksandikfinaalis

12:32

Latsepov võitis Pühajärve ääres neljandat korda järjest

12:08

Eesti võistkond tuli MM-il 22. kohale, võit Šveitsile

11:31

Suri jalgpallur, kelle tõttu võeti kasutusele kollane ja punane kaart

11:03

Gassijev kaitses Moskvas raskekaalu meistrivööd

10:24

Argentina peatreener: kannatamine on osa meist ja tagab meelerahu

10:11

Märten Kuusk lõi käed Poola esiliigaklubiga

09:57

Uue reegliga saadud punane kaart pahandas šveitslasi

09:29

Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi

09:04

Ühepaadil krooniti Eesti meistriks Uku Siim Timmusk Uuendatud

08:43

Alvareze iluvärav murdis kümnekesi jäänud Šveitsi lisaajal Uuendatud

08:31

Veesaar aitas Atlanta suveliigas võiduni

08:05

Gouram lõi Hertha esindusmeeskonna eest ilusa värava

02:50

Bellinghami väravad lõpetasid Norra teekonna ja viisid inglased poolfinaali Uuendatud

11.07

Eesti korvpallinoored alustasid EM-i kaotusega

11.07

Eesti 3x3 korvpallurid valmistuvad EM-finaalturniiriks

loetumad

02:50

Bellinghami väravad lõpetasid Norra teekonna ja viisid inglased poolfinaali Uuendatud

08:43

Alvareze iluvärav murdis kümnekesi jäänud Šveitsi lisaajal Uuendatud

09:29

Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

11.07

Eesti golfikoondis kaotas napilt EM-finaali Uuendatud

11.07

Merino värav viis teist mängu järjest Hispaania edasi Uuendatud

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

11.07

Mitmeid matšpalle raisanud 21-aastane Noskova võitis Wimbledoni turniiri

11.07

Portugali uus peatreener soovib, et Ronaldo koondises jätkaks

08:31

Veesaar aitas Atlanta suveliigas võiduni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo