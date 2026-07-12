Vassiljevi ja Liepaja karikahooaeg lõppes kaheksandikfinaalis

Auda võiduvärav sündis 57. minutil, kui nurgalöögi olukorras tegi skoori Elevandiluuranniku ründaja Kader Kone. Vassiljev andis paljudele põhimängijatele puhkust, kui tegi kaks päeva tagasi toimunud euromänguga võrreldes algkoosseisus koguni kümme muudatust, vahendab Soccernet.ee.

Liepaja järgmine mäng toimub kolmapäeval, 15. juulil, kui Konverentsiliiga esimeses eelringi korduskohtumises minnakse võõral väljakul vastamisi Montenegro meeskonnaga Deciciga, kellest saadi kodus 1:0 jagu, kuigi mängiti alates avapoolaja keskpaigast kümnekesi.

Läti kõrgliiga hooaeg jätkub Liepaja jaoks 19. juulil, kui avaneb revanšivõimalus, sest võõrsil kohtutakse Audaga, kelle vastu langeti karikavõistlustel konkurentsist. Auda asub liigatabelis kolmandal ja 12 punkti vähem kogunud Liepaja neljandal kohal.

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