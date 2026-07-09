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Norra peatreener: Inglismaa parimad mängijad ei mängi Premier League'is

Jalgpall
Stale Solbakken
Stale Solbakken Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Jalgpalli MM-finaalturniiri veerandfinaalis asuvad peagi vastamisi Norra ja Inglismaa koondised. Norra koondise peatreener kummutab aga väited Norra eelistest Inglismaa vastu.

Norra jalgpallikoondise peatreener Stale Solbakken ei nõustu väitega, et Premier League mängijate lisamine koondisesse annaksid veerandfinaalis neile suure eelise. Tema arvates mängivad Inglismaa parimad mängijad hoopis mujal, mitte Premier League'is. Solbakkeni sõnul mängivad Inglismaa kaks tippmängijat LaLigas ja Bundesligas. 

Müncheni Bayerni mängija Harry Kane on sel MM-il jõudnud seni kuue ning Madridi Reali mängija Jude Bellingham nelja väravani.

"Mõned mängijad on kindlasti mänginud paljude Inglismaa mängijate vastu. Kaks parimat Inglismaa koondise jalgpallurit mängivad aga Hispaanias ja Saksamaal, mitte Premier League'is," lausus Solbakken.

Solbakken teadvustas ka seda, et Brasiilia võitmine andis neile veerandfinaaliks palju enesekindlust, kuid soovitab mängijatel sellest mõttest mitte hoogu sattuda. 

"Ma arvan, et see andis meile palju enesekindlust, aga igal mängul on oma elu. Ma ei arva, ükski tiim, kellega me MM-il oleme mänginud, oleks meid alahinnanud. Iga tiim teeb palju analüüsi, seega mingeid saladusi ei ole. Sama kehtib ka Inglismaa ja Norra mängu kohta," sõnas Solbakken.

Solbakkeni sõnul on tema mängijad valmis Inglismaaga vastamisi minema.

"Kõik on hästi, kõigi mängijatega on kõik korras. Paljud mängijatest on koos olnud terve elu, seega nad väga naudivad seda teekonda," lausus Solbakken. 

Inglismaa ja Norra asuvad veerandfinaalis vastamisi ööl vastu pühapäeva.

Toimetaja: Lisette Holst

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