Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi

Norra jalgpallikoondis asus Inglismaa vastu juhtima, aga Jude Bellingham suutis avapoolaja üleminutitel viigistada. Just selle tabamuse eel norralasi ärritanud intsident tekkiski.

Eelnevalt lõi Norra väravavaht Örjan Nyland palli pikaks ja see langes Inglismaa pallurile, misjärel jõudsidki vastased väravani. Norralaste arvates ei olnud palli lennutrajektoor aga puhas.

"Pall kukkus otse taevast alla, seega muutis see suunda," sõnas Solbakken pärast kohtumist. "See tekitas meie mängijates segadust ja halva olukorra. Aga me ei saa midagi parata. Ma ei usu, et mäng uuesti peetakse. Nii see on."

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) tegi pärast mängu avalduse, kus ütles, et pole mingeid tõendeid selle kohta, et pall oleks puudutanud trossi või miski oleks muutnud palli liikumist.

Solbakken tunnistas, et ta ise suuanmuutust ei näinud, aga tema mängijad ja koondise taustajõud küll. "Kui ei tekkinud heli ja kiip midagi ei tuvastanud, siis mida ma saan selle vastu öelda? Aga pall kukub otse taevast. Kõik ütlesid seda, sealhulgas väravavaht Örjan ja see, kes palli vastu võtab. Seega arvan, et on üsna selge, et see juhtus. See oli kummaline."

Solbakken lisas siiski, et loodetavasti trossist liiga palju ei räägita. Tegelikult tegi Norra suurepärase MM-i ja oma ajaloo parima. Meeskond jõudis veerandfinaali ehk ühe ringi võrra kaugemale kui oma eelmisel osaluskorral ehk 1998. aastal Prantsusmaal.

"Ma ei süüdista seda, aga kõik pingil olijad reageerisid spontaanselt, sest pall lihtsalt kukkus nende ette. Seega ma ei arvan, et on mingit kahtlust, et see midagi puudutas. Aga kahjuks peame selle teadmisega elama. Seega räägime kaablist surmani."

"Aga loodan, et saame mõelda ja rääkida ka muust," jätkas ta. "See on minu siiras lootus. Loodan, et see ei defineeri selle meeskonna lugu. See ei tohiks nii olla."

Pallis olevat andurit kasutatakse maailmameistrivõistlustel esimest korda. Näiteks 1/16-finaalis jäeti seetõttu lugemata Horvaatia hiline viigivärav Portugali vastu, sest kiip tuvastas ründaja juustega palli puudutamise ja seeläbi suluseisu.

Inglismaa koondise peatreener Thomas Tuchel jäi norralaste väidete osas nõutuks. "Ma mõtlen, et pallis on kiip, mis võib sulle öelda, kas see puudutab juukseid nagu teame Horvaatia - Portugali mängust," arutles ta. "Nii et ta oleks pidanud reageerima, kui see juhtus. Mina ei olnud sellest [intsidendist] teadlik. Mina seda ei näinud."

Inglismaa jalgpallikoondis mängib MM-i poolfinaalis Argentinaga.